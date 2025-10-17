David Pineda es de oro y Adrián Parras de bronce

Castilla y León ha sido protagonista en el Mundial Virtus de Atletismo para deportistas con discapacidad intelectual. El soriano David José Pineda, considerado uno de los velocistas más importantes del país -a nivel normalizado- ha logrado tres medallas de oro en la cita celebrada en Brisbane (Australia).

A su presea dorada en los 400 metros, donde partía como favorito, dado que hace apenas dos semanas se colgaba el oro también en el Mundial de Atletismo Paralímpico de la India, sumó la de 200 metros, con récord del mundo incluido, y la del relevo 4×400. Pineda paraba el cronómetro en 47:12 en el electrónico en la final del 400, y lograba la mejor marca de siempre en la competición Virtus, que se estrenó en 2005, precisamente en Australia, pero en Camberra.

La importancia del tiempo es que el soriano incluso rebajó la marca lograda en Nueva Delhi (47:45) y la de los Juegos de París, que le dieron la plata en el Estadio de Francia (48:24), más de un segundo por debajo…

Sin embargo, el logro, el más importante a nivel de números de la expedición española de la Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), no frenó al velocista de Fedeacyl. Puso el colofón en una última jornada para el recuerdo con el oro en los 200 metros, con 21:37, que le dan el récord del mundo. (Recordar que el récord del mundo normalizado está en 19:19 segundos, logrado por Usain Bolt en Berlín, en 2009).

A la plusmarca planetaria sumó el dorado en el 4×400, donde protagonizó una última posta memorable. Pineda completó una remontada para el equipo, con una última posta en la que ganó en la recta final al atleta japonés, que ya tocaba la medalla.

Por su parte, el vallisoletano Adrián Parras cumplió con nota en la cita oceánica. El joven mediofondista internacional se colgó una doble medalla de bronce en el 5.000 y en el 10.000, con una actuación sobresaliente.

El atleta Adrián Parras Fedeacyl Fedeacyl

El atleta de Simanacas logró además sus dos mejores marcas en pista de siempre, en el 5.000 (15:30); y en el 10.000 (32:59).