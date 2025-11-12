Acceso

Decretada prisión provisional para el acusado de matar a su hermano en Ponferrada

La reyerta tuvo lugar el domingo en el barrio de Cuatrovientos y el hombre de 51 años falleció este lunes en León

A disposición judicial tras matar a su hermano con arma blanca en una discusión familiar en Ponferrada (León)
A disposición judicial tras matar a su hermano con arma blanca en una discusión familiar en Ponferrada (León)
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada decreta el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su hermano, al que apuñaló tras una reyerta en Ponferrada.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado domingo, 9 de noviembre, en una vivienda del barrio ponferradino de Cuatrovientos, donde se inició una pelea familiar en la que el arrestado asestó, presuntamente, varias puñaladas a su hermano.

A consecuencia de ello el herido fue trasladado al Hospital del Bierzo, desde donde fue derivado al de León, donde falleció a última hora de la tarde de este lunes, 10 de noviembre.

