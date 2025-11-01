Dedicado a Rosalía

Rosalía ha lanzado LUX y, sin buscarlo, ha reabierto un diálogo con una mujer del siglo XVI: Teresa de Jesús. Sí, la una canta sobre el vértigo de ser y la otra escribió sobre la calma de hallarse. Dos lenguajes y una misma llama: la del alma que insiste en arder...

Creo que Rosalía ha compuesto LUX como un viaje sonoro que atraviesa el ruido hasta tocar el silencio. Y ahí es donde Teresa se recluye para escuchar a Dios... Y mientras Rosalía sube el volumen para escuchar lo que hay detrás del estruendo. ¡Qué pasada! Ambas persiguen lo inefable desde extremos distintos del tiempo.

Pienso que el misticismo teresiano nace del recogimiento. El de Rosalía, de la expansión. Pero en ambas hay una misma disciplina: no confundir libertad con dispersión. Teresa repite que “el alma no se cansa de amar”; Rosalía parece responderle: “la piel también reza”. Dos formas de entender que el cuerpo y el espíritu no se oponen, se afinan.

Debemos recordar que Teresa reformó conventos y Rosalía reforma sonidos. La primera luchó contra la censura; la segunda contra el algoritmo. Las dos crean desde la contradicción. Teresa se confiesa “ruin y flaca”, Rosalía se sabe “demasiado visible”. Cada una entiende que el fuego interior exige renuncia: silencio o exposición, pero nunca tibieza.

Es curioso... LUX mezcla trece idiomas y una orquesta. El Libro de la Vida usa uno solo, pero lleva el castellano al límite. Cada idioma, cada nota, intenta nombrar lo mismo: la experiencia de la presencia. En las visiones de Teresa y en los beats de Rosalía, hay una fe que no se formula, se vibra.

Creo que en el fondo, ambas narran lo mismo: la transformación. Teresa busca a Dios en la rendición del yo. Rosalía busca la trascendencia en la multiplicidad del yo. Y cuando ambas llegan al límite de sus palabras, solo queda la luz, esa que no explica, sino que quema.

Quiero terminar diciendo que: “Quien no se incendia, se apaga.”

y que “No todo ruido distrae: a veces reza.”

Rosalía y Teresa comparten una certeza: la fe (sea religiosa o artística) no consiste en creer, sino en insistir. Porque toda creación verdadera, ya sea un convento o un beat, es un acto de amor que busca permanecer.

Enhorabuena, Rosalía.