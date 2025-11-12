La delegada territorial de la Junta en Valladolid participa en la experiencia educativa medioambiental en el Pinar de Antequera

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid, Raquel Alonso, ha participado esta mañana en la actividad de Las Noches del Pinar y junto a los alumnos de 6º de Primaria del CEIP Cardenal Mendoza, ha ayudado a los gnomos que viven en los árboles a salvar la zona frente a los trolls que amenazan el ecosistema. Todo ello siguiendo las indicaciones del Rey que habita en uno de los árboles y que va guiando a los participantes en esta experiencia educativa.

Además, la delegada les ha acompañado durante la creación de un Cuaderno de Campo en el que los alumnos recogen sus aprendizajes y que se llevan a casa de recuerdo, y ha podido conocer otras actividades como la Ecocolumna, una representación del ecosistema de forma vertical con el que los pequeños comprueban la repercusión en mares y océanos de todo lo que hacemos a diario en nuestro entorno terrestre.

Durante esta visita al espacio, de propiedad municipal en monte de utilidad pública gestionado por la Junta de Castilla y León, la representante en Valladolid del Gobierno autonómico ha conocido además el albergue, su funcionamiento y todos los proyectos de la Fundación Eusebio Sacristán que se están ya llevando a cabo en el espacio, gestionado por la entidad gracias a la concesión demanial del Ayuntamiento de Valladolid, como la próxima construcción de un campo de fútbol de hierba artificial en la Zona Joven anexa. En la visita ha estado acompañada por el jefe de Sección de Gestión Forestal del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta, Javier Muñoz, y por el director de la Fundación Eusebio Sacristán, Pedro Pablo Crespo y su responsable de relaciones institucionales, José Antonio González.

Las Noches del Pinar ha arrancado esta semana con el primer centro escolar participante, y espera la visita de más colegios ya en el segundo y tercer trimestre de este curso. Se trata de una inmersión en la naturaleza de tres días y dos noches, con pernoctación en el propio albergue, para escolares de Valladolid y provincia, guiada por monitores especializados, con actividades lúdicas como veladas nocturnas y juegos cooperativos, y una excursión al parque del PRAE.