Denuncian la agresión a un militante de Juventud Comunista en León al grito de "Heil Hitler"

La Juventud Comunista en Castilla y León ha denunciado la agresión sufrida por uno de sus militantes en la ciudad de León durante la noche del pasado 6 de septiembre, en vísperas del partido entre la Cultural Leonesa y el Leganés, ambos con presencia de grupos ultras en sus gradas, con gritos de "Heil Hitler".

Según el comunicado de la organización juvenil, el supuesto ataque se produjo cuando el militante y un acompañante se encontraban solos en la vía pública. Entonces, un grupo de más de quince individuos comenzó a acercarse con amenazas, gritos de 'Heil Hitler' y lanzamiento de botellas de cerveza, antes de agredir físicamente a los jóvenes propinando golpes en la cabeza.

La supuesta agresión cesó cuando varias personas que se encontraban en un bar cercano intervinieron, lo que provocó la huida de los agresores. La Subdelegación del Gobierno en León ha apuntado a EFE que no consta ninguna denuncia oficial relacionada con estos hechos, ni se ha registrado actuación policial al respecto.

La Juventud Comunista ha considerado que este episodio “no es un hecho aislado”, sino parte de una "escalada preocupante de agresiones de carácter fascista" que, según han asegurado, se ha repetido en distintas ciudades de Castilla y León durante el último año.

La organización ha vinculado este tipo de violencia con la "proliferación y legitimación de discursos de odio" que, según han lamentado, se difunden desde "tribunas institucionales, mediáticas y políticas, generando un clima de impunidad para la actuación de grupos organizados de extrema derecha".

Fuentes de la organización han señalado la Juventud Comunista autonómica ha subrayado que la respuesta no puede limitarse a denuncias individuales ni a confiar en actuaciones institucionales que, en su opinión, "rara vez llegan" o se limitan a "lavados de cara".

Juventud Comunista ha apostado por la "organización de los trabajadores" y la creación de espacios colectivos como vía para "enfrentar el auge reaccionario" y "combatir no solo las agresiones, sino el sistema que las permite".