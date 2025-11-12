La deportista española Susana Rodríguez, nueva integrante de El Círculo de los Primeros de Bodegas Protos

Bodegas Protos vuelve a abrir su santuario de El Círculo de los Primeros para homenajear a Susana Rodríguez, la triatleta española y campeona Paralímpica, por partida doble, de Triatlón en la categoría PTVI.

Doctora en Medicina Física y Rehabilitación, Susana ha sabido combinar con brillantez su carrera deportiva de élite con su vocación médica, convirtiéndose en un referente de esfuerzo, superación y excelencia.

En los Juegos Olímpicos de Tokio, Rodríguez hizo historia al ser la primera deportista española en competir en dos disciplinas —triatlón y atletismo— en una misma edición, consolidando su lugar entre las grandes figuras del deporte paralímpico. Tres años después, y tras superar una grave caída durante su preparación, volvió a brillar en los Juegos de París 2024, donde revalidó su título de campeona paralímpica junto a su guía Sara Pérez.

Su trayectoria, marcada por la constancia y la pasión, ha sido reconocida también a nivel nacional con el Premio Nacional del Deporte 2022, distinción que la convirtió en la primera deportista con discapacidad en recibir este galardón.

Con este espíritu de determinación y brillantez, Susana Rodríguez se incorpora ahora al Círculo de los Primeros, el santuario creado por Bodegas Protos para rendir homenaje a personalidades del mundo del cine, el arte, el deporte, la literatura o la política que encarnan el lema de la casa: “Ser Primero”. Cada integrante de este exclusivo espacio cuenta con una placa personalizada y una selección de vinos de la bodega, símbolo de reconocimiento a una vida dedicada a la excelencia.

Ya cuentan con su propio espacio personalidades como Miguel Induráin (ganador de cinco Tours de Francia), Vicente del Bosque (ex entrenador de la selección española de Fútbol), David Cal (máximo medallista español en los Juegos Olímpicos), Iñaki Gabilondo (locutor de radio y periodista), Fernando Savater (filósofo y escritor), Richard Rogers (arquitecto de la nueva bodega de Protos), Ona Carbonell (deportista de élite), Pepa Muñoz (primera mujer presidenta de Facyre)o la piloto españlola Cristina Gutiérrez,entre otros.