Desalojadas de nuevo cinco poblaciones de Zamora por el incendio de Porto

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora ha ordenado este lunes por la tarde el desalojo de cinco localidades de la zona de Sanabria, cuatro que ya habían sido evacuadas esta semana, a causa del incendio que se declaró el pasado 14 de agosto en Porto.

Los pueblos de los que el Cecopi ha acordado su desalojo pasadas las siete de la tarde de este lunes son San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo, han informado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

De ellos, Escuredo, un pueblo de la zona de La Cabrera limítrofe con León, es el único que no había sido evacuado anteriormente, ya que los otros estuvieron desalojados entre el lunes y el sábado de la semana pasada por ese mismo incendio.

Los cinco pueblos suman una población censada de 145 personas que en esta época del año se multiplica por la llegada de veraneantes y turistas.

Para acoger a los desalojados se ha habilitado un albergue provisional en la nave del Centro de Negocios del Centro de Transportes de Benavente, donde ya estuvieron acogidos por Cruz Roja los evacuados la semana pasada.