Desaparece un motorista en la N-631 cuando circulaba en grupo por Zamora

La Guardia Civil de Zamora ha establecido un dispositivo de búsqueda de un motorista desaparecido el sábado cuando circulaba en grupo por la carretera Nacional 631 y ha solicitado la colaboración ciudadana por si alguna persona lo localiza o lo identifica, según han informado fuentes del Instituto armado.

El motorista desapareció en el tramo de la N-631 comprendido entre Tábara y el puente de la Estrella, de una veintena de kilómetros, y en la búsqueda participan este domingo por la mañana patrullas de Seguridad Ciudadana, del Seprona, de Tráfico y unidades móviles de la Guardia Civil junto a moteros del grupo con el que viajaba.

El desaparecido, Gregorio B., de 55 años, circulaba en una motocicleta BMW R-850 con matrícula 6690DMW de color gris y vestía traje negro con chaleco naranja con el nombre de 'Goyo'.

Familiares del desaparecido presentaron la denuncia sobre las once de la noche del sábado después de que el grupo con el que viajaba comunicara que le perdieron la pista en ese tramo, sin volver a saber nada de él.

La Guardia Civil de Zamora ha dado aviso también a la Policía Nacional y las policías locales por si lo localizan en sus demarcaciones y ha difundido una fotografía del desaparecido.