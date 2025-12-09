El desconocido e impresionante tesoro que esconde Soria

Hay lugares que te dejan con la boca abierta. Y más cuando no te los esperas. Auténticas sorpresas que no se encuentran en las guías de rutas y que solo los lugareños del lugar conocen. Para ello nos desplazamos hasta la provincia de Soria, que pese a su acuciante despoblación, cuenta con auténticas maravillas patrimoniales, pero también medio ambientales.

Y para descubrir este lugar nos tenemos que desplazar hasta el oeste de la provincia, ya casi pegado a Burgos nos encontramos con un pequeño pueblo de nombre Orillares. De allí parte un camino, pero no cuenta con muchas señales, por lo que aconsejamos preguntar a los vecinos de la zona para encontrar el camino correcto.

La Hoz de Orillares en la provincia de Soria Camping Río Lobos

Un trayecto que constituye un paseo bastante agradable por estos campos sorianos, un paraje bien cuidado y poco a poco nos vamos acercando hasta una pequeña garganta rocosa. A nuestra izquierda surge el verdadero causante de la formación de este singular lugar con el que nos vamos a topar, el río Pilde.

Si hay bastante agua, puede dar un espectáculo sin igual, aunque peligroso, para visitar las cuevas y ahí nos encontramos con un rincón que parece sacado de un cuento, conocido como La Hoz de Orillares, Un pequeño cañón con cuevas pintorescas y un túnel natural por donde el río sigue su curso. Ahí te puedes perder durante varios minutos contemplando y admirando la formación que ha causado la naturaleza a lo largo de los años.

Al pasar la parte más estrecha podemos continuar nuestro camino y allí nos encontraremos con la Fuente de las Mozas y un poco más allá un antiguo molino. Y para los amantes de la fauna, se recomienda llevar prismáticos, ya que anidan en los farallones del entorno, buitres leonados. Y de cara al próximo año, este es un lugar idóneo para hacer astroturismo. Un lugar ideal para ver el eclipse del próximo mes de agosto.

Y es que Soria sigue sorprendiendo a propios y extraños. Un lugar amplio, extenso, y despoblado, pero que esconde verdaderas maravillas naturales que uno no se puede perder.