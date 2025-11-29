Cuánto miden las construcciones más simbólicas que hay en España

España cuenta con un espectacular patrimonio. Edificios y construcciones históricas icónicas y que han sobrevivido, la gran mayoría de ellas, a los avatares de la historia y de la mano del hombre. Y muchas de ellas con unas alturas de vértigo y uno se asombra, aún hoy, de como fueron capaces sus ideólogos y constructores de levantar dichos edificios.

Castilla y León cuenta con un buen puñado de edificios patrimoniales. Así que vamos a hacer un recorrido por ese patrimonio emblemático por cada provincia de la la comunidad castellano y leonesa, y ya de paso por otros edificios en España para conocer hasta que altura llegan, con la intención de estar más cerca del cielo. Arrancamos

Arrancamos con la Muralla de Ávila. Una de las mejores conservadas de toda Europa con más de 2.526 metros de longitud y que ha sido escenario de distintas películas. Su estampa, en especial en los meses de invierno es inolvidable. La altura más alta alcanza los doce metros.

Exterior de la muralla en la ciudad de Ávila cubierta por la nieve caída durante la madrugada de este miércoles. La borrasca Fien continúa este miércoles dejando a prácticamente toda España con avisos por nevadas. RAÚL SANCHIDRIÁN Agencia EFE

La Catedral de Burgos es otra de las señas de identidad de Castilla y León. Una de las seos góticas más impresionantes que existen en España. Llena de fastuosidad, uno queda impresionado cuando va recorriendo sus distintas dependencias. Y si hablamos de altura, esta la encontramos en la fachada de Santa María, con 88 metros que llegan las agujas que rematan las dos torres.

Catedral de Burgos La razón La Razón

Otra de las catedrales con buena altura es la de León. La Pulchra Leonina está considerada como una de las catedrales más hermosas del gótico español y cuenta con una excepcional colección de vidrieras. Su altura va desde los 30 metros de la nave principal hasta los 65 y 68 de sus torres, entre ellas las de la Campana.

Turistas en la Catedral de León Campillo Ical

Si algo destaca por su espectacularidad en Palencia capital, eso es sin duda su Cristo del Otero: diseñado por Victorio Macho en 1931 estamos hablando de una de las esculturas dedicada a esta figura más altas del mundo. Más de 21 metros lo completan.

El Cristo del Otero de Palencia Jcyl Jcyl

La Catedral de Salamanca es la seo catedralicia con mayor altura de las existentes en España. Y estamos en una ciudad que cuenta con dos catedrales. El terremoto de Lisboa tiene la cupla. Una majestuosa construcción que se eleva hasta los 110 metros en su punto más alto.

Turistas en las torres de la Catedral de Salamanca David Arranz

No podía faltar en esta lista el Acueducto de Segovia. Una magna construcción del imperio romano que ha llegado hasta nuestros días y que sigue causando la admiración de aquel que llega hasta la capital segoviana. Monumental y con una altura que alcanza los 28 metros en la Plaza de Azoguejo.

Imagen del acueducto de Segovia La Razón

En Soria nos vamos a detener en la Catedral de El Burgo de Osma. Es una de las localidades más pequeñas de España, con alrededor de 5.000 habitantes que cuenta con una magna construcción y con una altura de la construcción que se va hasta los 72 metros.

Catedral de El Burgo de Osma Catedral de El Burgo de Osma

En Valladolid hay varias construcciones como la media acabada catedral, la fachada de San Pablo pero hemos elegido la Torre de la Antigua , debido a que es la más alta de estilo románico que existe en España. Más de 55 metros la avalan. Y además es una auténtica maravilla, aunque no sea muy grande.

Iglesia de la Antigua de Valladolid Ical Ical

En Zamora, la capital del románico por excelencia, nos quedamos con la catedral, que acoge en estos días una nueva edición de Las Edades del Hombre. La Torre del Salvador se yergue hasta los 45 metros de altura.

Museo Catedralicio de Zamora Diputación Zamora

Ya saliendo de Castilla y León nos acercamos a otros puntos de España para conocer las alturas de sus construcciones más emblemáticas. Nuestra primera parada nos lleva hasta Granada. Allí se alza la Alhambra, con 45 metros con su Torre de Comares.

La Alhambra (Granada) Civitatis Civitatis

Sin salir de Andalucía nos acercamos hasta Córdoba y su mezquita donde su campanario es el más alto de la ciudad, con una altura de 54 metros.

Vistas de la Mezquita de Córdoba y el río Guadalquivir Mezquita de Córdoba Mezquita de Córdoba

Y tercera parada andaluza. Esta vez en Sevilla con su magna catedral, donde reposan los huesos de Cristóbal Colón. Una de las catedrales más grandes de España y donde su punto más alto lo alcanza con una de las joyas de la ciudad como es su Giralda. 104 metros.

Vista de la Catedral de Sevilla y de la Giralda desde el Patio de los Naranjos / Foto: Manuel Olmedo larazon

Otro de las grades iglesias existentes en España, es la Sagrada Familia de Barcelona, que sigue en construcción y que llega a los 162 metros. Pero cuando acaben las obras, si alguna vez lo hacen podía crecer diez metros más y alcanzar los 172.

Arranca la fase final de la última torre de la Sagrada Familia Sagrada Familia

Si viajamos hasta Aragón, concretamente hasta Zaragoza, nos topamos con la Basílica de El Pilar. Su punto más alto en la cruz de la cúpula central, llega a los 80 metros.

Vistas el Pilar de Zaragoza La Razón

Volvemos a las catedrales, esta vez a Santiago, fin de trayecto para los peregrinos. Llegó a ser el edificio más alto de Europa en su construcción con sus torres en la fachada que alcanzan los 75 metros.

La catedral de Santiago. Cedida

En Madrid nos fijamos en el Monasterio de El Escorial. Una construcción renacentista, con 55 metros en las torres de las esquinas pero la cúpula de su basílica se va hasta los 92 metros.

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial iStockMarquesPhotography

Y acabamos nuestro recorrido en Bilbao con su Museo Guggenheim donde su atrio central alcanza los 55 metros.