Descubre las capitales españolas que están atravesadas por dos o más ríos

El agua y su proximidad siempre ha sido clave para la fundación de pueblos y ciudades. Así lo ha sido a lo largo de toda la historia. En sus orígenes para el abastecimiento de agua y el riego. Con el paso del tiempo para la defensa militar y para la navegación, siendo soporte de la vida de una ciudad, condicionando la trama urbanística y el sistema de espacios libres, aunque se haya cambiado, en muchas ocasiones, y cuando se ha podido, su discurrir por diversas razones.

Podríamos enumerar grandes ciudades donde el río es el gran protagonista. En París tenemos el Sena; en Londres en Támesis; el Danubio atraviesa Budapest y Viena; el Tíber en Roma; el de Madrid es más modesto pero tiene también como es el Manzanares. Y así podríamos viajar por infinidad de ciudades de todo el planeta. Curiosidades hay muchas, como que existen tres países que no cuentan con un río como son la Ciudad del Vaticano, Mónaco o Malta.

Pero si nos fijamos en España hay una capital de provincia que no cuenta con un río. Se trata de Cáceres, aunque cuenta un arroyo natural de algo más de siete kilómetros de longitud, que cumple esa función que es la Ribera de Marco.

Y a diferencia de esta ciudad el resto de capitales cuentan con un río y sorprendentemente existen varias que tienen dos o más, incluso hay una que tiene cuatro. Esta ultima es conocida por la capital de los "cuatro ríos" y no es otra que Gerona. La ciudad catalana, capital también de la comarca del Gironés, se encuentra atravesada en mayor o menor medida por los ríos Onyar, Ter, Güell y Galligants.

Edificio Duques de Lerma, en Valladolid, junto al río Pisuerga oSiNaReF

Si viajamos a Castilla y León nos encontramos con dos capitales que tienen también dos ríos. La primera de ellas es Valladolid. El más importante y caudaloso es el Pisuerga, incluso con playa incluida. Un río que proviene del norte de Palencia y que discurre por ambas provincias para acabar a la altura de Simancas confluyendo con el río Duero. Y el otro río es el Esgueva, que discurría originalmente entre dos ramales por la zona urbana y que se ha ido canalizando en gran parte debido a las inundaciones que llegaban a la ciudad.

La otra capital es León, bañada por los ríos Bernesga y Torio, que se unen al sur de la ciudad. Mientras el Bernesga recorre la parte occidental de la ciudad, el Torío bordea la parte este. La mayor parte del núcleo urbano se haya entre ambos cauces.

Paseo junto al río Bernesga a su paso por León Turismo León La Razón

Seguimos nuestro periplo y viajamos hasta Castilla-La Mancha. Allí, Cuenca se asienta sobre las hoces de otros dos ríos como son el Júcar y el Huécar. Esta fisonomía y característica hacen que la capital tenga con todo reconocimiento el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

El río Ebro, a su paso por Zaragoza larazon

Y viajamos a Zaragoza, con tres ríos nada más aunque con trampa. El más caudaloso es el Ebro, pero entre sus afluentes se encuentra el Huerva, que gran parte de él está soterrado y otra parte es visible. En estos momentos existe un proyecto para revitalizarlo, aunque llevan décadas detrás de él. Y luego está el río Gallego, aunque pasa por el norte y fuera prácticamente del núcleo urbano principal.