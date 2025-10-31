Detenida en Valladolid una asesora financiera por estafar a varios de sus clientes más de 122.000 euros

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Prestada’, ha detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de múltiples delitos cometidos entre 2021 y 2025. La investigación se inició tras la recepción de varias denuncias en las que se alertaban sobre posibles irregularidades en operaciones financieras. Tras el análisis de la documentación recopilada, los investigadores determinaron que el importe total estafado supera los 122.000 euros.

La detenida, que ejercía como asesora financiera, habría utilizado los documentos personales de identidad de varios de sus clientes -obtenidos durante la prestación de servicios profesionales- para solicitar préstamos personales y líneas de crédito a nombre de ellos, sin su conocimiento ni consentimiento.

Las víctimas, en su mayoría trabajadores autónomos, comenzaron a detectar la estafa al recibir notificaciones bancarias y reportes crediticios con deudas que no habían contraído. Esta situación, según explicaron a Ical fuentes del Instituto Armado, ha generado graves perjuicios económicos, reclamaciones por parte de entidades financieras y daños en la reputación crediticia de los afectados, algunos de los cuales han sido incluidos en el fichero ASNEF (Asociación nacional de Establecimientos Financieros de crédito).

A la detenida se le imputan delitos de usurpación de estado civil, estafa, falsedad documental, descubrimiento y revelación de secretos, administración desleal y apropiación indebida, todos ellos con el agravante de abuso de confianza profesional.

La investigación continúa abierta y se estima que el número de afectados podría incrementarse, dado que existen indicios de que se habrían formalizado múltiples préstamos irregulares bajo el mismo patrón de actuación.