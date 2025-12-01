Detenido en Burgos el conductor de un patinete eléctrico por traficar con droga

La Policía Local de Burgos ha detenido a un hombre de 34 años acusado de un presunto delito contra la salud pública tras ser sorprendido el pasado 27 de noviembre realizando un supuesto intercambio de droga por dinero en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente desde el patinete eléctrico que conducía.

Según ha informado el Ayuntamiento de Burgos, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:30 horas, cuando una patrulla de paisano que desarrollaba un operativo de control y vigilancia de vehículos de movilidad personal (VMP) y bicicletas detectó cómo un usuario de un patinete eléctrico se aproximaba a otro.

Los agentes observaron que ambos realizaban un intercambio sospechoso. Tras dar el alto e identificar a los implicados, los agentes efectuaron un registro en el que localizaron más de 6 gramos de una sustancia prohibida compatible con metanfetamina.

La droga se encontraba distribuida en 20 pequeños envoltorios, además de hallarse también dinero en billetes fraccionados. Ante estas evidencias, el conductor del VMP fue detenido por un presunto delito contra la salud pública; y el vehículo de movilidad personal quedó intervenido y depositado en las dependencias de la Policía Local.