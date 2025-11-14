Detenido un hombre por "tocarse sus partes" delante de una niña de 12 años en Valladolid

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Valladolid por un presunto delito de exhibicionismo, después que fuera sorprendido ‘tocándose’ entre unos vehículos cuando pasaba frente a él una menor de unos 12 años, según informaron fuentes policiales.

La detención se produjo a las 15 horas de este jueves 13 de noviembre, después de que personal del Servicio de Seguridad de las Cortes alertaran de que un hombre se encontraba realizando actos de índole sexual entre vehículos estacionados en la Calle Monasterio Santa María de la Vid, coincidiendo con el paso de una menor de edad, aparentemente de unos doce años, que vestía uniforme escolar.

Un servicio policial acudió al lugar de inmediato, donde localizó a una persona que coincidía con la descripción facilitada. Al percatarse de la presencia policial, el individuo emprendió la huida a pie, pero fue alcanzado por los agentes instantes después. El varón manifestó conocer la razón por la que los agentes estaban allí y justificó que se encontraba bajándose los pantalones como parte de una supuesta “broma para observar la reacción de la gente”. Asimismo, reconoció haber sido sancionado administrativamente por comportamientos similares.

Posteriormente, otro agente confirmó que se trata de la misma persona que había sido observada cometiendo el acto frente a la menor. Por todo ello, fue detenido como presunto autor de un delito de exhibicionismo ante menor de edad. Fue puesto en libertad con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.