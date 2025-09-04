Detenido un joven de 19 años tras 23 denuncias de daños ocasionados por pintadas en Camponaraya (León)

Efectivos del puesto de la Guardia Civil de Cacabelos (León) han detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un delito continuado de daños por pintadas en fachadas y puertas de garajes en inmuebles, tanto de particulares como públicos, así como edificios de titularidad municipal del Ayuntamiento de Camponaraya, como el campo de fútbol y edificio multiusos, según informó la Subdelegación del Gobierno

En total se han presentado 23 denuncias por estos hechos y entre las actuaciones registradas se encuentran los daños sufridos en la Casa Ucieda Osorio, un edificio de interés cultural y elemento perteneciente al conjunto histórico del Camino de Santiago.

Tras tener conocimiento de los hechos, se abrió una investigación que ha culminado con la detención del supuesto responsable de los numerosos grafitis realizados. Tanto las diligencias instruidas como el detenido, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada.