Detienen a un hombre tras hallar a su padre de 80 años muerto en su casa de Ágreda (Soria)

Un hombre de 46 años ha sido detenido por la Guardia Civil en Ágreda (Soria) después de encontrar a su padre de 80 años muerto en la vivienda en la que convivían juntos, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El cuerpo del octogenario fue hallado en avanzado estado de descomposición y hay que esperar al resultado de la autopsia para determinar si su muerte fue natural o violenta.

Padre e hijo vivían juntos en una casa adosada de Ágreda y fueron los vecinos los que alertaron a los servicios sociales porque hacía mucho tiempo que no veían al padre.

El hijo fue detenido este martes y se encuentra en el cuartel de la Guardia Civil a la espera de pasar a disposición judicial.

El pueblo de Ágreda, de 3.000 habitantes, se encuentra conmocionado por el suceso ya que el padre era muy conocido en el pueblo.

Está previsto que hoy se practique la autopsia al cadáver para determinar si la muerte fue violenta o natural.