Detienen en Toledo al preso fugado de Villanubla desde febrero

La Policía Nacional ha detenido en Casarrubios del Monte (Toledo) a un preso que se fugó de la Prisión Provincial de Valladolid el pasado 14 de febrero, según ha anunciado este cuerpo policial en la red social X.

Más Noticias Sucesos Activan un dispositivo para localizar a un preso fugado de la cárcel de Villanubla (Valladolid)

El ahora arrestado estaba cumpliendo una condena de prisión de veintiocho años por diversos delitos desde 2016 y al parecer logró escaparse de la cárcel gracias a la colaboración de otros reclusos que fueron puestos en libertad ese mismo día.

Ángel Benito Moreno, de 47 años, aprovechó el alboroto de la hora de las visitas y la puesta en libertad de tres reclusos para escabullirse y los funcionarios de percataron de su ausencia en el último recuento del día. El preso se encontraba condenado por blanqueo de capitales, delito contra la salud pública y falsedad de documental.

Fue el pasado mayo cuando la Guardia Civil detuvo a tres personas por aprovechar su puesta en libertad en la cárcel de Valladolid para ayudar a otro preso a fugarse oculto en un bulto que llevaban en un carro portaequipajes, según informaron fuentes del instituto armado tras los tres arrestos.

Las imágenes de seguridad evidenciaban cómo el fugado podría haber sido trasladado dentro de un voluminoso bulto transportado en un carro portaequipaje por los tres hombres que fueron detenidos después. Tras la fuga, la Guardia Civil inició la operación ESCAPE para esclarecer los hechos y revisó las grabaciones de seguridad del centro penitenciario.

Los agentes identificaron a los tres internos que habían sido liberados poco antes y que llevaban consigo numerosos paquetes al salir del recinto. En una de estas bolsas de gran tamaño, se sospechó que iba oculto el fugado.

Las pesquisas llevaron a los agentes a analizar perfiles públicos en redes sociales, donde encontraron imágenes que confirmaban la relación previa entre el interno evadido y los tres liberados, reforzando la hipótesis de una fuga planificada.

Además, tuvieron conocimiento de que el interno fugado tenía una fuerte influencia dentro de la penitenciaría.

Con las pruebas recopiladas, los agentes los arrestaron como supuestos autores de quebrantamiento de condena como cooperadores necesarios. También investigaron a la persona titular del vehículo en el que presuntamente fue trasladado el fugado.