Dimite la primera teniente alcalde y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Segovia

La primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Segovia y concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, ha presentado, este miércoles 15 de octubre, su renuncia al acta de concejal, lo que acarrea automáticamente su cese de todas las delegaciones y responsabilidades que ostentaba en el equipo de gobierno.

La decisión de Rosalía Serrano se produce en un contexto político en el que estaba bajo creciente presión de los partidos de la oposición municipal por las denuncias relativas a su vinculación con sociedades inmobiliarias, y la construcción de trasteros que habrían carecido de las autorizaciones correspondientes, realizadas por una empresa de la que habría sido administradora única.

Los grupos municipales de la oposición habían exigido su cese, calificando de insuficientes las explicaciones ofrecidas por Serrano y denunciando posibles conflictos de interés e irregularidades urbanísticas.

Desde el PSOE se había planteado la creación de una comisión de investigación para aclarar estas actuaciones y se había insistido en su dimisión como medida necesaria para restaurar la confianza en la gestión pública local.

La dimisión se ha producido momentos antes del comienzo del pleno extraordinario que el Ayuntamiento de Segovia había convocado con el objetivo de aprobar las ordenanzas fiscales para 2026, después de que fueran rechazadas por unanimidad por todos los grupos de la oposición en el Pleno ordinario del pasado 26 de septiembre, informa Efe.