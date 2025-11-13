La Diputación de Ávila contará con presupuesto récord en 2026 eliminando su deuda

La Diputación de Ávila contará en 2026 con un presupuesto récord de 93.158.801 euros, tras crecer un 2,2 por ciento sobre las cuentas, también récord, de este año, que cerrará eliminando "por primera vez" la deuda, según ha explicado en dura de prensa el presidente de la institución, Carlos García.

Estas cifras las ha dado a conocer García durante la presentación del proyecto presupuestario para el próximo ejercicio por parte del equipo de gobierno, del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la corporación provincia.

Pese a ello, Carlos García se ha mostrado dispuesto a negociar con el resto de grupos -PSOE, Por Ávila, Vox y diputado provincial no adscrito-, con el objetivo de alcanzar un "consenso", que posibilite la aprobación de un presupuesto que cuente con un respaldo más amplio.

Durante la presentación de las cuentas, el presidente de la Diputación ha destacado el incremento "sostenido" de unas cuentas que en 2020 ascendieron a 57,48 millones de euros y, seis años después, superan los 93 millones, lo que supone un aumento del 62 por ciento.

Tras destacar el "compromiso" con los municipios de la provincia, que recibirán 40,3 millones de euros para "reforzar los servicios públicos", Carlos García, que ha estado acompañado por todos los diputados de su grupo, ha hecho hincapié en que la inversión por habitante será de 455 euros, frente a los 168 de hace seis años.

Al defender que el proyecto de presupuestos para 2026 demuestra que la Diputación abulense es una "institución provincial fuerte", García ha subrayado que a ello se suma el hecho de que "por primera vez" la corporación cerrará 2025 con una deuda "cero".

De esta manera, las cuentas del próximo año no consignarán "ni un solo céntimo de euro" a amortizar los intereses de una deuda que desaparece, después de haber amortizado a principios de este ejercicio 6 millones de euros y hacer la misma operación al final de 2025 con los 11,6 millones de euros que aún mantiene.

Todo ello, a la vez que ha adquirido patrimonio, como el palacio de Los Almarza (s. XV-XVI), a la Congregación Siervas de María Ministras de los Enfermos por 1,1 millones de euros, para destinarlo a usos administrativos de la institución provincial, cuya sede se encuentra a escasos metros.

Asimismo, la situación actual de las arcas de la institución provincial es fruto de la venta este año a la Universidad Católica de Ávila (UCAV) del antiguo edificio del Colegio de Huérfanos por 15,7 millones de euros.