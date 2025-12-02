La Diputación destaca en la jornada ‘Zamora Destino Vital’ el “potencial” de la provincia para atraer empresas

La Diputación zamorana reivindicó hoy el “potencial” de la provincia para atraer empresas en la jornada ‘Zamora Destino Vital: invierte en Zamora’, organizada por la CEOE-Cepyme en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios, y desarrollada en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques.

“Zamora tiene muchos atractivos para la inversión y vamos a seguir trabajando para que más proyectos empresariales encuentren aquí su lugar”, aseguró el presidente de la Institución provincial, Javier Faúndez. “Es firme el compromiso de la Diputación con el crecimiento económico del territorio. La Institución provincial está volcada con todo el territorio y, especialmente, con las empresas ya asentadas en fase de expansión, que generan empleo y riqueza en el medio rural”, señaló.

Igualmente, expresó su “apuesta” por “atraer” a nuevas compañías “que quieran iniciar su actividad” en la provincia y resaltó la “importancia” de la “colaboración” con la Junta de Castilla y León. “Está permitiendo poner a disposición de los empresarios nuevas oportunidades de suelo industrial en toda la provincia”, indicó.

En este sentido, hizo hincapié en los “grandes avances” realizados en el Polígono ‘Puerta del Noroeste’, en Benavente; el “impulso” al Polígono de San Cristóbal de Entreviñas -ambos, con participación directa de la Diputación- y la “firme apuesta” de la Junta por el Polígono ‘Zamora Norte’, en Monfarracinos, “que se consolida como una de las grandes áreas logísticas emergentes del oeste peninsular”.

Igualmente, Faúndez Domínguez anunció que la Diputación “ha desbloqueado” los polígonos transfronterizos de Trabazos y Alcañices, “claves para el desarrollo económico de La Raya”, así como el de Bermillo de Sayago, y que trabaja “para que Villalpando pueda ofrecer suelo industrial en un futuro próximo”.

“Situación estratégica”

El presidente de la Diputación incidió en la “situación estratégica” de Zamora en el mapade comunicaciones del centro y del noroeste de España, “un factor clave para la logística y la implantación de nuevas actividades empresariales”, y puso de manifiesto “la calidad de vida, el potencial de la provincia y la existencia de talento” formado en la Escuela Politécnica de la Universidad de Salamanca.

Por último, valoró la puesta en marcha del Plan Socioeconómico de La Raya que contempla, durante los próximos seis años, ayudas específicas para la implantación de empresas en la zona fronteriza entre Zamora y Portugal, “un eje prioritario para el desarrollo económico transfronterizo”.

El presidente ha reafirmado que la Diputación ofrece atención personalizada a todas las empresas interesadas en invertir en la provincia, acompañándolas “en todo lo que sea necesario” para facilitar su implantación.