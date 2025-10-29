La Diputación de Salamanca recibe el reconocimiento de Aenor como organización comprometida con las personas mayores

La Diputación de Salamanca, a través de Regtsa, recibió hoy el distintivo de organización comprometida con las personas mayores otorgado por Aenor, que certifica “la excelencia y el compromiso” de la institución con este colectivo en la provincia, en palabras de su presidente, Javier Iglesias, quien exhibió el galardón junto al diputado de Economía y vicepresidente de este organismo, Marcos Iglesias.

El mandatario provincial destacó que este reconocimiento avala el modelo integral de atención a las personas mayores desarrollado por Regtsa y “pionero” en el ámbito de la gestión tributaria local, que combina “innovación, sensibilidad social y cercanía humana”, situando a las personas mayores “en el centro” de la acción pública.

Este modelo integra medidas como el turno preferente en oficinas para mayores de 65 años, el acompañamiento personalizado en trámites electrónicos mediante la figura de una Embajadora Digital o el asesoramiento jurídico gratuito a través del Defensor de las Personas Mayores.

Además, contempla la evaluación y mejora constante del sistema a cargo del responsable del Compromiso, la formación específica para el personal de atención al público, puesta a disposición de espacios adaptados, señalética clara y sistemas de cita accesibles, junto a una comunicación inclusiva y cercana.

“Este reconocimiento no solo avala la gestión técnica de la Diputación, sino también su compromiso con una administración cercana, humana y accesible, que pone a los mayores en el centro de su acción pública. Además, se incorpora de manera estable a la Carta de Servicios, consolidando la política como referente de innovación social y buen gobierno”, refirió Iglesias.

El presidente de la Diputación afirmó que este modelo constituye un “homenaje a los mayores de la provincia”, que son “memoria viva, ejemplo y corazón de los pueblos”, y un reconocimiento al esfuerzo del equipo de Regtsa por hacer realidad un servicio público “innovador y sensible”.