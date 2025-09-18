La Diputación de Zamora concluye las obras de acondicionamiento de la carretera que da acceso a San Román de los Infantes

La Diputación de Zamora ha finalizado las obras de acondicionamiento de la carretera ZA-L-2210, que conecta la carretera CL-527 con la localidad de San Román de los Infantes, anejo del municipio de Pereruela que cuenta con una decena de habitantes censados.

El presidente de la Institución Provincial, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por la diputada delegada del Área de Carreteras, Atilana Martínez Mayado, el diputado provincial por la comarca de Sayago, José Ignacio Isidro Isidro, el alcalde y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pereruela, David Lagarejos Alonso y Mario Ramos Rivera, respectivamente, y el alcalde pedáneo de esta pequeña localidad, Martín Pérez, visitó la actuación ya ejecutada y recepcionada oficialmente esta misma semana.

Una vía más segura y cómoda para los vecinos

Antes de la intervención, el tramo presentaba un firme muy deteriorado, con base de macadam y tratamientos asfálticos superficiales, además de una anchura media inferior a 3,60 metros, lo que dificultaba la circulación.

Con las obras acometidas, se ha acondicionado y reforzado un tramo de 4.740 metros de longitud, alcanzando una anchura media de 4,60 metros. Para ampliar la plataforma, se realizaron excavaciones laterales y se rellenaron con hormigón de 20 cm de espesor, garantizando así la estabilidad de la nueva calzada.

Dado el mal estado de la capa de rodadura, se ejecutó un refuerzo integral del firme, con dos capas de mezcla bituminosa en caliente: una primera capa de regularización de 3 centímetros y una segunda capa de rodadura de 4 centímetros con regularizaciones puntuales y correcciones de peraltes.