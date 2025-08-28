La Diputación de Zamora destina casi 400.000 en ayudas al sector ganadero

La Diputación de Zamora ha resuelto diversas convocatorias de ayudas destinadas a los ganaderos de bovino, equipo y caprino de la provincia, con la adquisición de collares con función de vallado virtual, y a diversos ayuntamientos para la instalación y reparación de cercados ganaderos en parcelas de pastos comunales de propiedad pública por un valor de casi 400.000 euros entre ambas subvenciones.

Respecto a la resolución de la convocatoria para la adquisición de collares con función de vallado virtual, se verán beneficiados 49 ganaderos por un valor total de 300.000 euros. Esta línea de subvención, que ha tenido buena acogida en cuanto al número de solicitudes durante su fase piloto, se incrementará presupuestariamente en el 2026, consolidándose como una medida que ayuda a la prevención de incendios y facilita la conciliación familiar en el medio rural.

Sobre la resolución provisional de la convocatoria para la instalación y reparación de cercados ganaderos en parcelas de pastos comunales de propiedad pública, han resultado beneficiarios de la ayuda un total de 25 municipios por un valor de 97.606,78 euros.

Estos son los siguientes: Fariza, Andavías, Almaraz de Duero, Olmillos de Castro, Argañín, Villamor de los Escuderos, Ferreras de Arriba, El Maderal, Moraleja de Sayago, Bermillo de Sayago, Alcañices, Salce, Almeida de Sayago, Riofrío de Aliste, Vegalatrave, Granja de Moreruela, Cerecinos del Carrizal, Porto, Argujillo, Trabazos, Mayalde, Pajares de la Lampreana, Piedrahíta de Castro, San Cebrián de Castro y Villalazán.

El plazo de justificación es de 30 días naturales desde la publicación de la resolución definitiva y la fecha de ejecución es hasta el 30 de septiembre de 2025.