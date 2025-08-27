La Diputación de Zamora destina más de un millón en ayudas sociales, culturales y de fomento a la natalidad

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Zamora, presidida por Javier Faúndez, ha aprobado en la sesión de este miércoles, 27 de agosto, un conjunto de medidas y convenios de colaboración por un importe de más de un millón de euros, concretamente 1.031.107,28 euros, dirigidos principalmente a la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural, con el Programa “Crecemos”; al fomento de la natalidad, con ayudas por nacimiento o adopción en las locales de la provincia de menos de 20.000 habitantes; y al impulso de diferentes entidades sociales, culturales y ganaderas.

Conciliación laboral y familiar y el fomento de la natalidad

La Institución Provincial ha aprobado más de 878.000 euros, concretamente 878.807,28 euros, destinados a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral en el ámbito rural a través del Programa “Crecemos”, destinado para los niños y niñas de 0 a 3 años y mediante el cual se beneficiarán 24 municipios de la provincia; entre los que se encuentran: Bermillo de Sayago, Bóveda de Toro, Camarzana de Tera, Cobreros, Coreses, Corrales, Fermoselle, Ferreras de Abajo, Fuentelapeña, Fuentesaúco, Fuentes de Ropel, Manganeses de la Lampreana, Manganeses de la Polvorosa, Monfarracinos, Muelas del Pan, Quiruelas de Vidriales, Roales (primera y segunda unidad), San Cristóbal de Entreviñas (primera y segunda unidad), Santa Cristina de la Polvorosa, Santibáñez de Vidriales, Tábara, Venialbo, Villanueva de Azogue y Villanueva del Campo.

Además, también se han concedido 36.300 euros a más de una treintena de personas, concretamente 37, por nacimiento o adopción en las entidades locales de la provincia de menos de 20.000 habitantes.

Política social: apoyo a personas en situación de vulnerabilidad

La Junta de Gobierno ha destinado 30.000 euros a la Asociación para la Integración Sensorial Neurológico Motórico para mejorar la calidad de vida de los pacientes con problemas cognitivos, visuales, vestibulares y propioceptivos. Para ello se contará con un neuropsicólogo, una especialista en logopedia terapéutica y un pedagogo terapéutico con la especialidad en Audición y Lenguaje (AL).

Cultura: fomento del folclore y las tradiciones provinciales

En relación al ámbito cultural, la Diputación de Zamora ha concedido 16.000 euros a la Asociación Etnográfica Bajo Duero en un año muy especial para la entidad, con la celebración de su 45º aniversario durante este año 2025, que estará repleto de actividades.

Ganadería: impulso para el sector apícola

Por último, se ha ratificado el convenio de colaboración con la Unión Profesional de Apicultores de Zamora (Apis Durii) con un importe de 70.000 euros, mediante el cual se creará una envasadora comunitaria con el objetivo de promover la profesionalidad y mejorar la competitividad del sector y de la calidad de las mieles que se producen en la provincia.