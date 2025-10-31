El disfraz con el que triunfarás esta noche en Halloween

Este viernes es la víspera de la festividad de Todos los Santos, de carácter religioso y muy arraigada en este país, que los españoles celebramos acudiendo a los cementarios a recordar y hontar a nuestros familiares fallecidos.

Pero antes de que llegue se momento de recogimiento familiar, esta noche se celebra la fiesta pagana del otoño por antonomasia y de origen anglosajón, pero que se ha extendido en nuestro país como la espuma, sobre todo entre el público infantil, pero también el adolescente que empieza a salir de fiesta: Halloween.

Una celebración que hunde sus raíces en Samhain, una ancestral festividad celta que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno, en la que la gente se disfrazaba para plantar cara a los espíritus que descendían a la tierra durante esta noche. Con la llegada de inmigrantes irlandeses a Estados Unidos en 1840, esta festividad ganó mayor reconocimiento y se alejó del su sentido original, convirtiéndose en la fiesta de disfraces y caramelos que conocemos en nuetros días.

Una fiesta en la que hay que disfrazarse a poder ser con unas vestimentas que infundan terror o miedo, algo que siempre no se consigue, y que da lugar a situaciones de lo más cómicas.

Es el momento de los clásicos como las brujas y los vampiros, los esqueletos o los demonios, que conviven con curiosas caracterizaciones como un peculiar traje de cuerpo entero aderezado con unos bigotes muy peculiares. Para los que rozan los cincuenta o los superan, está el disfraz de Freddy Krueger, el asesino en serie en la vida real que fue quemado vivo por los padres de sus víctimas, pero regresó como un espíritu vengativo en el mundo de los sueños donde perseguía y mataba a sus víctimas en sus pesadillas, en aquellas famosas películas de los años 80, Pesadilla en Elm Street.

Tampoco faltan los disfraces que hacen referencia al mundo del cómic y más en concreto a los personajes de Marvel, aunque estos están decayendo un poco en los últimos tiempos, aunque cotiza al alza el de Harley Quinn, una villana del mundo de Batman.

Entre los más vendidos se encuentra el de bebé fantasma, que nunca falla, ya que es fácil de quitar y de poner, así como el de la novia cadáver o el de Drácula, un clásico entre los clásicos del mundo del terror, así como el de zombie sangriento y con cara desfigurada o el de payaso, sobre todo el del Jóker, que tampoco falta a su cita en Halloween para sembrar el terror.

Pero el disfraz que lo está petando este año y que se ha puesto de moda es uno relacionado con la tenebrosa pero smpática Familia Adams. Concretamente, el de Miércoles Addams, uno de los personajes más conocidos y populares de la mítica serie televisiva "La Familia Adams", dentro del género de terror.

Su reciente éxito con la producción de Netflix en su honor, llamada ‘Miércoles’, y protagonizada por la actriz estadounidense Jenna Ortega, ha hecho que este disfraz se haya puesto de moda para celebrar Halloween como se merece esta noche.

Cómo hacer el disfraz en casa

Este disfraz se puede hacer de manera fácil y sencilla, y lo que es más importante, sin complicarse la vida, pero con un atuendo que ponga los pelos de punta al más pintado de los mortales.

Lo que hay que tener en cuenta en este traje de Miércoles, es que lo principal y lo que predomina es el vestido negro de manga larga e, que se puede preparar con una falda negra combinada junto con una camiseta del mismo color.

Se recomienda un cuello blanco de forma triangular, que le da un punto gótico que no puede pasar desapercibido. Una base blanca que denote palidez a lo que hay que sumar una sombra negra difuminada hacia afuera y un delineado fino, son otras de las características que debe incluir este disfraz, sin olvidarlas uñas y los labios de color negro o rojo oscuro y una máscara de pestañas del mismo tono.

Las medias blancas y negras a rayas quedan estupendamente con este disfraz mientras que el peinado debe ser con las clásicas trenzas de la aprotagonista, una a cada lado de la cabeza.

Se puede añadir la mano de los locos de la Familia Adams, fácil de hacer con un rollo de papel higiénico, agua, pegamento y labial rojo para hacer la sangre, además de mucha imaginación. La instramer Ali Moron te lo cuenta en este tutorial.

Un disfraz para petarlo esta noche y no dejar indiferente a nadie.