El domingo traerá lluvias a estos lugares de Castilla y León, según la Aemet

Jornada de in pass en Castilla y León a la espera de lo que nos deparará la próxima semana. Sin excesivo frío, con temperaturas moderadas y sin grandes tormentas y lluvias como en los últimos días, aunque sí que aparecerán en varios lugares.

La predicción de la Aemet destaca que para este domingo se esperan "cielos nubosos, predominando las nubes bajas, sin descartar brumas y bancos de niebla, principalmente en zonas de montaña, tendiendo a intervalos nubosos en la segunda mitad del día".

Los lugares donde con más probabilidad lloverá serán los siguientes: Guardo (Palencia); Sahagún, Villablino y La Robla (León) y Alcañices y Puebla de Sanabria (Zamora).

Habrá probabilidad de alguna precipitación débil y dispersa, principalmente en el oeste con viento del suroeste, flojo a moderado con algunas rachas fuertes en el noreste y norte montañoso.

Habrá temperaturas mínimas en descenso, localmente notable, y máximas en ligero descenso en el tercio norte y este y sin cambios en el suroeste.

Las mínimas y máximas en las capitales de la comunidad serán las siguientes: