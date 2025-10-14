Dos adolescentes heridos al colisionar un patinete eléctrico con un turismo en Zamora

Dos adolescentes resultaron heridos en una colisión entre un patinete eléctrico y un turismo que tuvo lugar a última hora de la tarde de ayer lunes en el barrio de Pinilla de Zamora, según ha informado este martes el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El siniestro tuvo lugar sobre las 20.42 horas, cuando avisaron al 1-1-2 del siniestro, que había tenido lugar en la confluencia de las calles Flor y Cañizal de la capital zamorana.

Hasta el lugar se desplazaron sanitario de emergencias junto a una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico en las que trasladaron al hospital Virgen de la Concha a los dos heridos, una joven de 16 años y un chico de 15.