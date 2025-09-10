Dos de cada diez alumnos de la Universidad de Salamanca son internacionales

Buenas noticias para Salamanca, en general, y para su histórica y emblemática Universidad, que sigue captando nuevos estudiantes extranjeros demostrando que sigue siendo la institución académica de referencia para el aprendizaje del español.

Y es que cerca de un millar de estudiantes ha formalizado este año su matrícula en los programas Erasmus y de Intercambio de la Universidad de Salamanca, lo que supone un nuevo récord de asistencia respecto a pasadas ediciones, según destacaba este miércoles el rector, Juan Manuel Corchado, durante el acto de bienvenida celebrado en el Claustro del Colegio Arzobispo Fonseca.

"Es un dato histórico ya que nunca antes la Universidad de Salamanca había recibido tantos estudiantes internacionales de movilidad", afirmaba durante su intervención de bienvenida, en la que destacaba que a día de hoy la Usal cuenta con casi 30.000 estudiantes en Grado, Máster, Doctorado y Títulos Propios. Y de ellos, más de 6.000 proceden de otros países. "Es decir, más del 20 por ciento de todo el alumnado es internacional", señalaba Corchado.

De hecho, en Máster, casi un 33 por ciento de los estudiantes son internacionales; en Doctorado, más de la mitad; y en los Títulos Propios, casi el 70 por ciento. “Son datos que muestran con claridad que la internacionalización está en el corazón de la Universidad de Salamanca”, apuntaba, en declaraciones recogidas por Ical.

Durante un momento de su discurso, el rector animana a los estudiantes a aprovechar las oportunidades académicas: "Id a clase, participad en los debates, aprended de vuestros profesores”, decía, al tiempo que ponía en valor la calidad de los investigadores del Estudio salmantino, muchos de ellos reconocidos internacionalmente en distintas áreas. "Participad en la vida universitaria, uníos a las asociaciones, practicad deportes, asistid a las actividades culturales y a los conciertos y mejorad vuestro español y no tengáis miedo a cometer errores", proseguía el rector, para quien la diversidad es la mayor de las riquezas.

Actualmente, el número de estudiantes extranjeros en la Universidad de Salamanca del Programa Erasmus es de 898, procedentes de Italia (274), Alemania (143), Francia (118), Reino Unido (65) y Portugal (56), entre otros.

En cuanto al Programa de Becas de Intercambio, para el primer trimestre académico la cifra refleja a un total de 76 estudiantes extranjeros procedentes de Japón (18), México (13), Corea del Sur (siete) y Australia (siete), entre otros países de origen.

Desde septiembre y hasta diciembre de 2025, la Universidad de Salamanca continuará recibiendo candidaturas de estudiantes extranjeros que realizarán estancias en el segundo cuatrimestre, por lo que este curso se superará ampliamente la cifra de mil becarios.