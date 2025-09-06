Dos detenidos por intentar introducir droga en la prisión de Mansilla de las Mulas (León)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en actuaciones distintas por intentar introducir hachís en la prisión de Mansilla de las Mulas (León), en el marco del plan de detección de drogas en cárceles que desarrolla en colaboración con Instituciones Penitenciarias.

El primer arresto se produjo el pasado martes, 2 de septiembre, cuando un interno que regresaba de un permiso penitenciario fue trasladado al Hospital de León bajo custodia, tras sospechas de que pudiera portar droga en el interior de su cuerpo.

Tras la autorización judicial, se le localizaron varios envoltorios con seis trozos de hachís, con un peso aproximado de 62 gramos. Una vez dado de alta, fue detenido y trasladado nuevamente al centro penitenciario.

La segunda intervención tuvo lugar el miércoles, 3 de septiembre, cuando una mujer de 26 años fue detenida al intentar introducir tres bellotas de hachís, con un peso aproximado de 70 gramos, ocultas entre su ropa durante una visita a un familiar interno.

La droga fue entregada voluntariamente tras ser detectada por los funcionarios de prisiones.

Ambos detenidos, junto con las sustancias intervenidas, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León, según ha informado este sábado la Subdelegación del Gobierno en León.

Estas actuaciones se enmarcan en el convenio de colaboración entre la Guardia Civil y el Centro Penitenciario de León, que incluye dispositivos de control de acceso y registro selectivo de visitantes, con el objetivo de prevenir el tráfico de drogas en el interior de las instalaciones.