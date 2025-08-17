Drones localizan afectado por el humo a un ganadero de Porto (Zamora) desaparecido durante cinco horas

Los drones del equipo Pegaso de la Guardia Civil de Zamora han localizado desorientado y levemente afectado por la inhalación de humo a un ganadero que la última noche ha estado unas cinco horas y media desaparecido en Porto (Zamora), localidad desalojada por un incendio forestal grave.

La Guardia Civil recibió sobre las diez y cuarto del sábado un aviso de que un ganadero se encontraba desaparecido y logró encontrarlo gracias a los drones de visión nocturna que tiene el equipo Pegaso sobre las cuatro menos cuarto de la madrugada, según ha informado el Instituto armado y la Subdelegación del Gobierno en Zamora.

El desaparecido y localizado es una de las 170 personas de Porto que se negaron a abandonar la localidad cuando el pasado jueves fue desalojada la población y decidieron quedarse para ayudar a la extinción si el fuego llegaba al casco urbano, mientras que otras 1.350 personas hicieron caso al aviso enviado por el sistema de comunicación masiva de emergencias Es-Alert y abandonaron el pueblo para ser atendidos en otras poblaciones cercanas.