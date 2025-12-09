Dulce Tentación’ vuelve a las Cortes del 12 al 14 de diciembre con 20 conventos y monasterios de Castilla y León

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el director de la Fundación de Castilla y León, Juan Zapatero han presentado esta mañana, en el Monasterio de Nuestra Señora de Belén ubicado en Toral de los Guzmanes, León, la feria de repostería de convento ‘Dulce Tentación’, que se celebrará del 12 al 14 de diciembre en el Parlamento autonómico.

Durante su intervención, Carlos Pollán destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones, tanto las centenarias como las de creación reciente. En este sentido, contrapuso “los más de dos mil años de la Navidad” con la juventud de ‘Dulce Tentación’, “una feria nacida hace no muchos años en las Cortes de Castilla y León y que, tras un periodo de tiempo sin celebrarse, recuperamos la Navidad pasada con un enorme éxito de público”.

El presidente subrayó el papel esencial que los monasterios y conventos han desempeñado durante siglos en la cultura gastronómica del territorio: “Monjes y religiosas han elaborado deliciosas recetas que, además de contribuir al sostenimiento de sus comunidades, han dado lugar a un patrimonio propio: los dulces de convento y monasterio”.

Pollán animó a los visitantes a “ser generosos con sus compras”, recordando que el importe íntegro se destina a la conservación de los monasterios y conventos participantes, “un patrimonio, insisto, de todos”. También hizo un llamamiento a dotar a la feria de continuidad: “Ocupe quien ocupe la presidencia de las Cortes en el futuro, igualmente le invito a convertir ‘Dulce Tentación’ en una tradición”.

Y concluyó apelando a la unión social: “En días como estos, urge celebrar lo que nos une, por encima de nuestras diferencias. Y la repostería monacal y de convento nos une a todos, castellanos y leoneses, y al resto de españoles también”.

El director de la Fundación, Juan Zapatero, vinculó la feria con el proyecto cultural Nostra et Mundi, cuya misión es proteger el patrimonio histórico y artístico de Castilla y León. En su intervención subrayó que iniciativas como ‘Dulce Tentación’ constituyen “una importante ayuda para apoyar la conservación del patrimonio histórico y artístico que aún custodian los conventos y monasterios”.

Zapatero recordó que contribuir al sostenimiento de las comunidades religiosas implica también proteger bienes arquitectónicos, artísticos y culturales de gran relevancia, asegurando su continuidad y su transmisión a futuras generaciones.

Alertó, además, del riesgo real que afronta este patrimonio, ejemplificado en el reciente cierre del Convento de las Descalzas Reales de Valladolid, “una institución fundada en el siglo XVI, con una rica historia barroca y declarada Bien de Interés Cultural”, clausurada tras quedar habitada únicamente por cuatro religiosas.

Una feria con sabor a patrimonio

En esta ocasión participarán 20 conventos y monasterios de las nueve provincias de Castilla y León, uno más que en la edición del año pasado, que expondrán los dulces artesanos más representativos de cada uno de ellos para que los asistentes puedan degustar y adquirir los que deseen en un entorno festivo cercano a la Navidad. Todos, menos dos, han participado en anteriores ediciones.

Horarios y programa de actuaciones

Las puertas se abrirán el viernes 12 de diciembre a las seis de la tarde. Esa misma tarde, el coro Good News actuará para todos los allí presentes. El horario de apertura durante el fin de semana será el siguiente:

Viernes 12: de 18:00 a 21:00

Sábado 13: de 11:00 a 21:00

Domingo 14: de 11:00 a 20:00

Las agrupaciones musicales que actuarán durante los tres días del evento serán:

Coro de Góspel Good News – Viernes 12, 19:30

Escuela de Música ‘Hansel y Gretel’ – Sábado 13, 12:00

Coro ‘Voces Blancas’ de Valladolid – Sábado 13, 18:30

Grupo SAMBACH – Domingo 14, 12:00

Finalmente, la relación de monasterios y conventos que participarán en ‘Dulce Tentación’ es la siguiente:

ÁVILA

Convento de Santa María de Jesús (Clarisas, Ávila)

BURGOS

Monasterio de la Ascensión del Señor (Iesu Communio, La Aguilera)

LEÓN

Monasterio de la Santa Cruz (Benedictinas, Sahagún)

Monasterio de Nuestra Señora de Belén (Jerónimas, Toral de los Guzmanes)

PALENCIA

Convento de Nuestra Señora de la Piedad (Dominicas, Palencia)

Monasterio de Santa Clara (Clarisas, Carrión de los Condes)

Monasterio de Santa Clara (Clarisas, Astudillo)

Convento de la Santísima Trinidad (Carmelitas Descalzas, Carrión de los Condes)

SALAMANCA

Monasterio de Santa María de las Dueñas (Benedictinas, Alba de Tormes)

Convento de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo (Agustinas, San Felices de los Gallegos)

SEGOVIA

Convento de Nuestra Señora de los Ángeles (Clarisas, Villacastín)

Convento de Santa Isabel (Clarisas, Segovia)

SORIA

Real Monasterio de Santa María (Cistercienses, Santa María de Huerta)

VALLADOLID

Monasterio de San Joaquín y Santa Ana (Clarisas, Valladolid)

Monasterio de Santa Clara (Clarisas, Medina del Campo)

Monasterio Samaritanas de San José (Samaritanas, Viana)

Monasterio de la Purísima Concepción (Concepcionistas, Valladolid)

ZAMORA

Monasterio de San José (Carmelitas Descalzas, Toro)

Monasterio de Sancti Spiritus (Dominicas, Toro)

Monasterio Cisterciense del Salvador (Cistercienses, Benavente)