Ecovidrio y la Junta ponen en marcha la campaña 'Somos Peque Recicladores' para fomentar el reciclaje en los colegios

Ecovidrio, empresa envasadora que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, y la Junta de Castilla y León, ponen en marcha el proyecto ‘Somos Peque Recicladores’ para promover y concienciar a más de 7.300 escolares de educación primaria sobre la importancia y los beneficios que tiene reciclar los envases de vidrio.

Durante los tres meses que dura la campaña, los 37 colegios inscritos de Educación Primaria que disponen del Sello Ambiental ‘Centro Educativo Sostenible’, participarán en una liga para conocer al mejor colegio en lo que a reciclaje de envases de vidrio de la Comunidad se refiere.

La campaña ‘Somos Peque Recicladores’ supone un reconocimiento al esfuerzo de todos los escolares y familias que, durante los tres meses que dura la campaña (noviembre y diciembre de 2025 y enero de 2026), consigan reciclar más envases de vidrio que el resto. Para ello cada colegio contará con un contenedor de vidrio asignado, identificado con una pegatina de 50 x 50 cm con la imagen de la campaña, en las proximidades de cada uno de los centros escolares participantes.

Como novedad, el proyecto incluye el desarrollo de ‘Peque Iniciativas’ por parte de los centros. Esta acción se pone en marcha para premiar las diez mejores iniciativas que difundan la campaña y que hagan que la comunidad escolar se involucre más con la misma. Estas actuaciones serán valoradas junto con el resto de las actuaciones de difusión previstas, para seleccionar a los centros educativos ganadores.

Los tres centros educativos que reciclen la mayor cantidad de envases de vidrio en cada una de las tres categorías, a través de los contenedores instalados para tal fin, ganará un cheque de 1.000 euros para material escolar equipamiento informático o contribución económica a la fiesta de fin de curso. Se establecen tres categorías en función de los alumnos: más de 225 alumnos; entre 125 y 225; y centros con menos de 125 alumnos.

El desarrollo de la competición se podrá seguir a través de un microsite creado para la ocasión, www.somospequerecicladores.com, donde estarán disponibles todos los datos actualizados, así como información relativa a las acciones que se llevan a cabo dentro de la campaña.

A través de iniciativas como esta, Ecovidrio y la Junta de Castilla y León buscan movilizar a los ciudadanos para seguir elevando los kilogramos de residuos de envases de vidrio que se depositan en los contenedores verdes de la región.

Los castellanos y leoneses reciclaron el año pasado 49.747 toneladas de residuos de envases de vidrio a través del contenedor verde. Esto supone que cada ciudadano depositó una media de 20,8 kg de envases de vidrio, una cifra ligeramente superior a la media nacional, situada en 19,1 kilogramos por habitante.

Respecto a la tasa de contenerización, Castilla y León cuenta con un contenedor por cada 115 habitantes, lo que supone un total de 20.700 iglús verdes instalados para el reciclaje de los residuos de envases de vidrio.

Con todo lo que se recicló en Castilla y León durante 2024 se logró evitar la emisión de más de 30.400 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a retirar de la circulación más de 14.000 coches durante un año e impedir la extracción de más de 62.800 toneladas de materias primas, equivalente a más de seis veces el peso de la Torre Eiffel.

Además, permitió ahorrar 37.400 megavatios hora de energía, equivalente al consumo energético de todos los hospitales de Castilla y León durante casi dos meses.