Elevan a nivel dos el incendio declarado esta mañana en Castromil (Zamora)

El Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León elevó al nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio declarado a las 10.58 horas de esta mañana en la localidad zamorana de Castromil, dentro del municipio de Hermisende.

El incendio en Castromil, en la misma zona afectada por uno de los fuegos que afectaron al noroeste de Castilla y León este pasado mes de agosto, se declaró a las 10.58 horas de esta mañana y su elevación al nivel uno se produjo a las 12.04 horas, mientras que menos de una hora después, a las 12.54 horas, se volvió a elevar, en este caso al nivel 2 del IGR.

En la actualidad, trabajan en la zona 19 medios, conformados por dos técnicos, cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, tres ELIF, una autobomba, un bulldozer y seis helicópteros e hidroaviones.

Cinco fuegos activos

Además de este incendio, otros cuatro se encuentran activos en Castilla y León: el de Fasgar, en la provincia de León, que se inició el pasado 8 de agosto; el de Colinas del Campo de Martín Toro, también en territorio leonés, iniciado el día 19 del pasado mes; y los de El Espino (León), que comenzó durante la noche de ayer, y Cantalejo (Segovia), declarado a las 12.30 horas de esta mañana.

Según informa el Servicio de Medio Ambiente de la Junta a través de su cuenta oficial en la red social X, el riesgo de incendios forestales durante la jornada de hoy en Castilla y León es muy alto y extremo en todo el territorio, debido a unas temperaturas en notable ascenso, superiores a los 30 grados en toda la Comunidad, y a un viento de componente sur y sudoeste de intensidad moderada.