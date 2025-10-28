La emblemática procesión de Semana Santa de Ávila que el próximo año no saldrá

Los amantes, que son muchos, de la Semana Santa de Ávila están tristes. Y es que una de las procesiones más emblemáticas de la capital abulense se perderá el próximo año. Una noticia muy triste, ya que la Semana Santa de Ávila, declarada de Interés Turístico Internacional, perderá en 2026 "El Encuentro" entre la Virgen de la Esperanza y el Cristo de la Ilusión, que cada noche del Lunes Santo, desde hace tres décadas, reúne ante la Catedral a miles de abulenses, en uno de sus momentos más emblemáticos, especiales y queridos por los vecinos y visitantes.

La decisión ha sido adoptada durante la asamblea general extraordinaria celebrada por la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, cuya imagen titular se 'citaba' cada Lunes Santo con el Cristo de la Ilusión, perteneciente al Ilustre Patronato de la Santísima Trinidad, Santísimo Cristo de la Ilusión y Nuestra Señora de las Vacas.

La Hermandad y el Patronato protagonizaban desde hace tres décadas dos procesiones distintas, que partían, una de la iglesia de San Juan, en pleno casco histórico de esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad, y la otra de la ermita de Nuestra Señora de las Vacas, en la zona sur de la capital abulense.

Ahora, la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, reunida en asamblea general extraordinaria, con la asistencia de un centenar de hermanos, ha decidido dejar de celebrar "El Encuentro", alegando motivos de logística, con el respaldo de más de dos tercios de los asistentes, según ha informado la propia Hermandad.

Pese a esta decisión, la Hermandad de la Esperanza ha expresado su deseo de "mantener los "vínculos de amistad, admiración y respeto mutuo" que vienen manteniendo en las últimas tres décadas, al mismo tiempo que ha mostrado su voluntad de conservar la tradicional llegada de la Virgen de las Vacas a la iglesia San Juan Bautista.

Pese a esta decisión, la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza sostiene que el próximo Lunes Santo -30 de marzo de 2026-, celebrará su estación de penitencia "con el mismo horario de salida y recorrido que se viene realizando desde 2011", informa Efe.

"Por tanto", añade, "ahora será la Junta de Cofradías de Semana Santa de Ávila, en coordinación con el Patronato de las Vacas la que, con arreglo a su Reglamento y Estatutos -como ocurrió en 2005, cuando el Patronato decidió salir el Domingo de Ramos y no realizar El Encuentro-, determine día y horarios de su estación de penitencia".

Por su parte, el Ilustre Patronato de la Santísima Trinidad, Santísimo Cristo de la Ilusión y Nuestra Señora de las Vacas ha expresado en un comunicado su "pesar" por la decisión de la Hermandad de la Esperanza, al tiempo que ha lamentado que "se rompa con uno de los momentos emblemáticos de la Semana Santa de Ávila".

En este contexto, el Patronato ha confirmado que la imagen del Santísimo Cristo de la Ilusión "seguirá procesionando el Lunes Santo", tal y como establecen sus estatutos.

Al mismo tiempo, apunta que esta situación no afectará a "los lazos de hermandad que deben unir a las cofradías" y que asegura que en este caso "siguen intactos"

Ante esta situación, el nuevo presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Francisco Trullén, designado hace apenas diez días en sustitución de Jesús Manuel Jiménez, ha señalado en nota de prensa que, tras conocer los hechos, va a realizar "las gestiones que se consideren necesarias para tratar de resolver" el asunto.

Y ello, para "seguir manteniendo el prestigio de la Semana Santa de Ávila, que goza de la declaración de Interés Turístico Internacional" Al mismo tiempo, ha recordado que en estos casos "siempre ha de primar el sentido religioso y el fin evangelizador, ante otra serie de intereses".