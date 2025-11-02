Los emprendedores exigen una financiación cercana, útil y que acompañe el ritmo de la economía real

Una financiación adaptada al territorio, cercana, útil y que acompañe al ritmo de las compañías. Tres emprendedores de Castilla y León con proyectos ya muy consolidados rompen un cierto tabú de hablar en voz alta del dinero como el motor imprescindible del mundo de los negocios y reclaman un ecosistema financiero cercano y útil para que las empresas de Castilla y León den el salto en tamaño y crecimiento.

La directora financiera de la empresa leonesa especializada en soluciones eléctricas y energías renovables Kyo Electric, Rosa Rodríguez; el director financiero de la compañía soriana Recursos de Biomasa (REBI), Jesús Jiménez, y el CEO de la marca vallisoletana especializada en el desarrollo de videojuegos Daloar Studios, David Lorenzo, coinciden en la importancia de contar con una financiación adecuada y ajustada a los proyectos para la consolidación y el desarrollo de sus empresas y en la necesidad de que el sistema financiero escuche al sector productivo para que no se pierdan proyectos ni se cercene el crecimiento.

“Sólo con ilusión no se consigue nada y todas las empresas necesitan capital para empezar y después para mejorar”. “Mantenerse sin financiación es imposible; por muy buenas ideas y voluntad que tengas necesitas que alguien confíe en ti y te apoye”, razonó Rosa Rodríguez, al frente de un proyecto que ya se ha expandido por Portugal y Alemania, con una apuesta por la innovación, a través hoy de la inteligencia artificial y el big data aplicada la sector energético. “Una buena idea, una financiación adecuada y unos buenos profesionales”, son las tres claves del éxito empresarial y del crecimiento, sostiene el director financiero de REBI. Rosa Rodríguez añade a estas características una actitud vital: “Visión y prudencia; siempre con los pies en el suelo pero mirando a largo plazo”.

Jesús Jiménez incide en la necesidad de que el ecosistema financiero proporcione un “acompañamiento adecuado” en los distintos momentos que experimenta un negocio para que éste se consolide. “Cuesta muchísimo que los actores financiadores entiendan este concepto como algo que va a hacer que el negocio prospere o no”, señaló este ejecutivo que dirige una empresa responsable de la implantación de redes de calor por biomasa en ocho ciudades españolas. Se precisa -continuó– una financiación “no para sobrevivir sino para poder desarrollar la idea”. Una empresa no puede gestionar una financiación “en un estado de crisis permanente”, dijo Jesús Jiménez para preguntarse “cuántos buenos proyectos se quedan en el camino por una mala financiación”.

Proyectos vinculados al territorio

En este sentido, los tres coincidieron en las dificultades añadidas que tienen los proyectos vinculados al territorio, con amplios periodos de retorno o en sectores emergentes para que el sistema tradicional les escuche. En este contexto es en el entran en juego con un papel determinante otros instrumentos, como las sociedades de garantía recíproca. Los tres interlocutores han recurrido en algún momento de su peripecia empresarial a Iberaval y valoran su trabajo para acompañar al tejido productivo y derribar algunos muros.

“Son necesarios profesionales del territorio, que analicen con conocimiento los proyectos y que se adapten a la realidad empresarial”, remarcó Jiménez. Tanto Rosa Rodríguez como David Lorenzo señalaron también la importancia del apoyo a la hora de estructurar los proyectos para hacerlos realistas y dar confianza. Son un conjunto de necesidades que llevan a la empresaria leonesa a resumir en tres los requisitos que piden a los agentes financieros: “Que te escuchen y te entiendan, que te ayuden y si no lo ven claro, que no te hagan perder el tiempo”.

David Lorenzo, desde Daloar Studios, mezcla “la creatividad con el dinero”, una tarea nada fácil de combinar y gestionar. Él, dice, no estudió empresariales pero ha sido capaz de consolidar y escalar una empresa que en 2021 tenía cuatro empleados y hoy tiene 32 para desarrollar proyectos que igual se ven en Seattle que en Valladolid. Desde el minuto uno era consciente de que necesitaba financiación para esas ideas brillantes y divertidas que le venían a la mente mientras seguía viviendo en casa de sus padres ahorrando para un día cumplir su sueño.

Un creativo como él tuvo que tocar muchas puertas al principio. Sin conocimiento de finanzas, “preguntas, aprendes y, al final, casi eres un experto”. En ese proceso, recuerda cómo su primera idea fue recurrir a los medios tradicionales de financiación, es decir, a las entidades financieras, que fueron las que le descubrieron e impulsaron a acudir a otros canales más ajustados a sus necesidades. Así, recaló en Iberaval, de los que destaca su capacidad de acompañamiento: “Son personas, son gente de traje pero te escuchan, te preguntan, lo analizan y se molestaron en este caso por entender mi sector, me ayudaron a estructurar el proyecto y a hacerlo más viable”.

Del proceso aprendió que “el Da Vinci no existe, el artista empresario no existe”. “Esto es una empresa, la gente debe comer y si quieres crecer debes tener una estrategia y de dónde vas a obtener dinero”, admitió y, como en todas las sociedades hay momentos buenos, momentos malos y momentos extremadamente complicados de gestionar: “Cuando los números no dan y la creatividad no viene”.

“Puedes tomar muchas buenas decisiones pero como tomes una mal te quedas fuera”, advirtió, para aseverar que “si se hacen las cosas bien y siendo razonable, está menos difícil”. Eso sí: “No puedo recomendar emprender si no vas a meterte y a no pensar en los horarios”, enfatizó este empresario-creativo, quien afirmó que el ecosistema financiero de la Comunidad está mejor que en otros territorios, tras haber recurrido para crecer tanto a instrumentos tradicionales como a otras herramientas financieras, como Iberaval o Sodical (sociedad autonómica de capital riesgo).

Más moderado se muestra Jesús Jiménez, para quien el sistema financiero autonómico “ha avanzado moderadamente” con cada vez más instrumentos cercanos y que se adaptan a la necesidad de la pyme. Sin embargo, advirtió de que las empresas necesitan una gestión “más ágil”, con “más visión” y un acompañamiento “al ritmo de la economía real”. “Los plazos son eternos por la burocracia y los tiempos son esenciales en un negocio, porque los trenes pasan y los coges o se marchan”, resumió para pedir “velocidad, flexibilidad y visión de futuro” en los proyectos de financiación.

Todos coinciden también en que, al hablar de líneas de crédito, no se habla únicamente de abrir el grifo del dinero con mayor o menor cuantía. “Se requiere una financiación estable, pero también comprometida con cada proyecto”, con sus tiempos, sus desarrollos, sus retornos y sus contextos.

Al respecto, Rosa Rodríguez insistió en que hay que pensar la financiación para “muchas etapas de la empresa” y tener en cuenta que hay cosas que pueden salir mal: “Cuando hay problemas es cuando realmente necesitamos encontrar a alguien que te entienda y te escuche y te ayude a estructural tu proyecto”.

En este sentido, reclamó una mayor promoción de instrumentos como las sociedades de garantía recíproca y, en Castilla y León, de Iberaval, de la que Jesús Jiménez dice que ha sido clave para acercar el crédito a las pymes. “Si no hubiese sido por su existencia, muchos proyectos se habrían quedado por el camino” señaló, para ensalzar su “cercanía y su esfuerzo por escuchar y adaptarse”.