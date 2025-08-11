Entra en un bar de Burgos y amenaza a los clientes con una navaja y una carabina

La Policía Local ha detenido en Burgos a un hombre de 48 años por un delito de amenazas graves después de que utilizara una navaja de gran envergadura -17 centímetros de hoja- y una carabina de aire comprimido para amenazar a los clientes del bar en el que se encontraba.

El suceso tuvo lugar pasadas las diez de la noche del viernes 8 de agosto en un establecimiento de hostelería de la calle Vitoria, ha informado el Ayuntamiento de Burgos en nota de prensa.

Hasta el lugar se desplazaron unidades de Protección Ciudadana y Respuesta Rápida, que tras tomar declaración a los testigos fueron en busca del hombre, al que localizaron a pocas calles del bar mientras se deshacía de la navaja, y trataba de huir al percatarse de la presencia policial.

Los agentes lo retuvieron y, tras identificarlo, localizaron las dos armas con las que supuestamente había realizado las amenazas: una navaja de 40 centímetros de envergadura total y 17 centímetros de hoja y una carabina de aire comprimido, que estaba guardada en la funda en otro establecimiento de hostelería cercano.