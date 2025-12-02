Entregan los primeros premios de videojuegos ‘Pucela Game Awards’

La Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa, ha acogido hoy la entrega de los premios de videojuegos ‘Pucela Game Awards’, presidida por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Además de los finalistas, creadores y profesionales del sector, el acto ha contado con la presencia de Ernesto Pascual, responsable de Emprendimiento y Talento del Instituto de Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León (ICECYL); Juan Casado, secretario general de la Universidad Europea Miguel de Carvantes; representantes de Iberaval, ¡del Jap! de Salamanca y de asociaciones del sector

como VAGDA (Asociación Vallisoletana del videojuego).

El alcalde ha felicitado a los premiados y ha subrayado que “hoy estamos de enhorabuena por dos motivos: primero, por la calidad técnica y artística, originalidad, creatividad, talento y potencial que demuestran estos nuevos emprendedores de la industria del videojuego independiente, tanto los finalistas como los premiados. Hablamos también de talento local, dos de los galardonados son de Valladolid, otro es un emprendedor valenciano que desarrolla su trabajo desde el coworking de IdeVa”.

Así que el éxito de estos nuevos proyectos impulsará el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales, Tech Lab 1094, que abrirá sus puertas en el primer trimestre de 2026 y se ha visitado hoy para valorar de cerca el montaje de este espacio de vanguardia.

Elegidos entre 15 finalistas, son cinco los premiados, con 5.000 euros, en cinco categorías: