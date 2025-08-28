La espectacular "catedral" escondida en un pueblo de un solo habitante

La riqueza patrimonial de España nunca deja de sorprender. Cualquier rincón de nuestro país cuenta con impresionantes monumentos. Es el caso de un pequeño pueblo de un solo habitante que sorprende por su espectacular iglesia con proporciones casi catedralicias. Este templo fue construido a mediados del siglo XIII en un estilo gótico primitivo con resabios románicos.

El gótico primitivo en España es un periodo arquitectónico que se introdujo a finales del siglo XII con influencias francesas,marcado por la construcción de la Catedral de Ávila, considerada la primera de estilo gótico en el país, y caracterizado por una influencia del románico y ciertas similitudes con el primitivo gótico francés como el de la Basílica de Saint-Denis.

Este estilo evolucionó y se adaptó en los territorios peninsulares, dando paso a distintas variantes, como el gótico valenciano en la segunda mitad del siglo XIII, que se distinguía por construcciones rurales con arcos diafragma.

La arquitectura gótica española de este periodo muestra claras influencias del estilo francés. Este estilo mantiene elementos de la tradición románica y se asocia con construcciones rurales.

A medida que el estilo se desarrolla en España, surgen variaciones regionales, como el gótico valenciano. En la Comunidad Valenciana, el gótico primitivo se caracteriza por la segunda mitad del siglo XIII y principios del XIV, con construcciones rurales y arcos diafragma. Posteriormente, se dan otras fases como el gótico mediterráneo y el flamígero (isabelino), cada una con características propias, según señala la Inteligencia Artificial.

Villamorón

Pues la iglesia de estas características que destaca por sus proporciones no es otra que la de la localidad burgalesa de Villamorón, que cuenta con tan solo un habitante censado, y que pertenece al término municipal de Villegas y que se sitúa en la comarca Odra-Pisuerga, en la vega del río Brullés.

Una tierra que fue habitada por los “turmogos”, un pueblo prerromano de origen indoeuropeo que habitó en la Península Ibérica, aporta también restos de asentamientos anteriores como una necrópoli de origen celtibérica hallados en el término de “El Peral”, que pueden ser visitados en el Museo de Burgos, o en el término de “El Palomar”, al norte del municipio, donde se encontraron restos que insinúan un poblado en la Primera Edad del Hierro.

El asentamiento fue posteriormente ocupado por los celtíberos y acabó convertido en una villa romana bajo imperial. De hecho, esta documentada la presencia en esta zona del emperador Augusto, pues desde Segisama (actual Sasamón), localidad vecina de Villamorón, emprendió el castigo y sometimiento de los cántabros. El protagonismo romano en este territorio se pone de relieve también en los numerosos restos de puentes, algo de calzada e incluso villas.

Muy cerca pasaba también la vía romana que desde Sasamón se dirigía al puerto cantábrico de Flaviobriga (posiblemente Castro Urdiales) y que más tarde se conocería con el significativo nombre de Carrera de los Pasiegos. Un camino que generaba cuantiosas alcabalas a los señores del lugar que hizo que Villamorón prosperara en los primeros siglos de la Edad Media, cuando era denominada Villa de Mauronta.

El pueblo se fundó a finales del siglo IX, cuando el conde Diego Rodríguez Porcelos permite que se repueble esta zona fronteriza del reino de Asturias, fundación hecha por Mauronta y su pueblo cántabro de las montañas de Santillana (c.860).

A lo largo del siglo XII y sobre todo en el siglo XIII, la zona vive una etapa de particular desarrollo económico, al calor de la importancia mercantil adquirida por Burgos. Y en el siglo XIII hay referencias sobre Villamorón en el Libro de Préstamos del obispado ya que las cantidades que figuran en ese libro, 42 maravedíes, hacen pensar que la villa contaría con 40 vecinos.

Villamorón es hoy en día un pequeño despoblado, dependiente de Villegas, que pasaría desapercibido si no fuera por la monumental iglesia que se alza a la entrada del pueblo y que es el primer templo de toda la provincia de Burgos construido en estilo gótico.

Iglesia de Santiago Apóstol

Se trata de la Iglesia de Santiago Apóstol, y que es conocida como la “Catedarl del Páramo”. Es un edificio de carácter protogótico, fechable a mediados del siglo XIII, en el que aún se observan algunas formas constructivas y decorativas heredadas del románico. Fue levantado en sillería caliza, y consta de una cabecera cuadrada y tres naves de cuatro tramos con tres portadas, una al sur y dos cegadas, al oeste y al norte.

En el exterior del templo se aprecia la existencia de múltiples vanos, a modo de pequeños óculos lobulados abiertos en la nave central. Un gran rosetón preside la fachada occidental. En la nave norte, los ventanales son ciegos. El único acceso es la puerta meridional que se organiza en seis arquivoltas apuntadas lisas.

Un amplio y casi amurallado atrio protege esta fachada. Las otras dos se encuentran cegadas. En el lateral de la portada sur hay una inscripción en la que se indica la fecha del fallecimiento de una mujer en 1261, probablemente una de las personas que financiaron la obra.

En el interior destaca la altura de la nave central, que contrasta con las reducidas dimensiones de las laterales, todas ellas cubiertas por bóvedas de crucería. Los muros se hallan revocados, y tanto en los capiteles como en las bóvedas se hallan pinturas barrocas realizadas a finales del siglo XVIII por la familia de los Carazo.

La capilla mayor se eleva en altura dando lugar a una torre que se divide en cuatro cuerpos desiguales. El segundo se remata en una cornisa recorrida por arquillos ciegos apuntados.

En 1970 el mobiliario de la iglesia se trasladó a Burgos. Dentro del mismo se encontraba un Cristo crucificado gótico de tamaño natural, realizado en madera policromada, y una cruz parroquial tardorrenacentista.

