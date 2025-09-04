Este pueblo de la España Vaciada se convertirá en capital de la "folktrónica"

La localidad palentina de Magaz de Pisuerga se prepara para convertirse en el epicentro de la folktrónica con la primera edición del festival ‘Allende el Folk’, un evento pionero en España que tendrá lugar este sábado 6 de septiembre. Organizado por el Ayuntamiento de Magaz y el Colectivo Samain, el festival fusionará los ritmos tradicionales de la Península Ibérica con las tendencias más vanguardistas de la electrónica contemporánea, ofreciendo una jornada repleta de música, arte y actividades culturales con entrada libre y gratuita.

La programación incluye actuaciones de artistas destacados como Gregotechno, que combina canto gregoriano con electrónica y videoarte inspirado en el románico; Castora Herz y La Quadrilla, con un espectáculo que une canto, percusión, baile y artes visuales; Ringorrango, desde Zamora, como puente entre tradición y modernidad; Rezelo, que fusiona flamenco, electrónica y música urbana; Casapalma, con su mezcla de sonidos cántabros y experimentación; y Llevólu’l Sumiciu, que hará vibrar la pista con su propuesta audiovisual asturiana. La jornada se completará con los ritmos de Dulzaineros De Campos, Awita Vendita y Jugl4ria, que cerrará la noche con su característico ‘acid castellano’.

El festival arrancará a las 11.00 horas con un taller de baile tradicional impartido por la palentina Patricia Melero, seguido de un folkgorio del Colectivo Samain, una celebración colectiva donde todos pueden cantar, tocar o bailar. Un pasacalles con los Dulzaineros De Campos guiará al público hasta el recinto del festival en el polideportivo municipal, donde se sucederán los conciertos. Además, el evento contará con un mercadillo de artesanía y una pintura mural del artista palentino Fumantwo, que inmortalizará esta edición.