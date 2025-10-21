Estos son los tramos de carreteras nacionales más peligrosos

Castilla y León cuenta con 47 de los 270 tramos de la red estatal de carreteras con un índice de peligrosidad superior a la media, según un estudio elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) que ha analizado el periodo 2019-2023, y en el que se revela también que los dos puntos más peligrosos se sitúan en la provincia de Soria. Concretamente, en la N-111, ambos ubicados en las inmediaciones del municipio de Adradas, entre Medinaceli y Almazán.

Por allí, la N-111 transcurre en paralelo a la A-15, que une la A-2 con Soria capital. Estos dos puntos ocupan la novena y décima posición en el conjunto nacional.

No obstante, los puntos con más víctimas en Castilla y León, ambos con diez, se encuentran en Segovia, en el kilómetro 117 de la N-110, a la altura de Riaza, y en Salamanca, en la N-620, a la altura de Pedrosillo el Ralo (km 222).

Asimismo, la provincia que más tramos peligrosos presenta es León con quince, concentrados en la A-6, donde se localizan cinco, la N-621, con cuatro, los mismos que la N-625. Además, figura uno en la N-120 y otro en la N-536.

Y en Palencia se advierte de cinco tramos peligrosos, tres en la N-120, uno en la N-611 y otro en la N-622, los mismos que en la provincia de Salamanca, aunque en este caso uno aparece en la N-501 y el resto en la N-620.

En cuanto a la provincia de Zamora también presenta cinco puntos conflictivos: dos en la N-525, y uno en la N-122, N-630 y N-620, al igual que la provincia de Soria, con dos en la N-111, otros dos en la N-2 y uno más en la N-110, mientras que Valladolid y Segovia son los territorios de la comunidad con carreteras más seguras, ya que solo se contabilizan dos tramos peligrosos en ambos casos. En Segovia se localizan en la N-110 y en Valladolid en N-620. Mientras tanto, la provincia de Ávila suma cuatro puntos peligrosos: dos en la N-501 y otros dos en la N-502, al igual que la de Burgos (N-232, N-622, N-623 y N-629).

El tramo más peligroso

Respecto a las carreteras convencionales, el tramo más peligroso de España se ha localizado en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real, con un índice de peligrosidad que supera en 598 veces la media nacional. No obstante, el informe de AEA señala al kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, como el tramo que contabiliza más accidentes (104) y víctimas (150) de la Red de Carreteras del Estado.

El kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 90 accidentes y 139 víctimas, y el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 54 accidentes y 100 víctimas, son también de los más peligrosos.

Y respecto de las autopistas de peaje, AEA destaca en su informe que a pesar de ser las infraestructuras más seguras, en el año 2023 ha aumentado su índice de peligrosidad tres décimas respecto del año 2022. Así, en el periodo analizado 2019-2023 se han localizado 100 tramos de autopistas con índices de peligrosidad dos veces superior a la media nacional (4,3), en los que se han registrado 527 accidentes y 881 víctimas, la mayoría de ellas de carácter leve (826).

El kilómetro 901 de la AP-7, en la provincia de Almería, es el tramo de autopista de peaje que tiene el mayor índice de peligrosidad (63,2), superando 14 veces el índice nacional medio. No obstante, el que más accidentes y víctimas ha contabilizado en el quinquenio analizado es el tramo situado en el km 14 de la B-23, en Barcelona, con 43 accidentes y 58 heridos leves. Le sigue el kilómetro 159 de la AP-9 en Pontevedra, con 20 accidentes y 41 víctimas, la mayoría heridos leves (38).