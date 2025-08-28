La evolución “positiva” de los incendios forestales de León permite rebajar a nivel 1 los de Garaño y Anllares del Sil

La evolución “de forma positiva” y la “mejoría” de la situación de los diferentes incendios forestales existentes en la provincia de León permitió este jueves rebajar a nivel uno del Índice de Gravedad Potencial los incendios de Garaño, en el término municipal de Soto y Amío, y el de Anllares del Sil, en el municipio de Páramo del Sil, en la comarca del Bierzo.

Esta situación ha permitido también realojar a los vecinos de Anllarinos del Sil, “sin ningún tipo de restricción”, así como levantar el confinamiento urbano para las poblaciones de Faro, Guímara, Chano, Trascastro, Peranzanes, Cariseda y Argayo del Sil. En estos momentos quedan en la provincia 39 vecinos evacuados de dos poblaciones y 320 confinados en siete localidades.

Así lo trasladó el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, tras la última reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado, en el que se analizó la situación concreta de los principales incendios forestales.

En cuanto a los dos que rebajan de nivel, el de Anllares del Sil “está tranquilo tras una noche tranquila y un ambiente húmedo”, por lo que se trabaja en “controlar el perímetro y en sofocar alguna reproducción que pueda producirse”. En el caso del de Garaño ha tenido “una evolución muy positiva” y se trabaja en “refrescar el perímetro”.

En este momento tan solo queda en la provincia de León un incendio forestal de nivel dos del IGR, el de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, que “es el que más complejidad tiene” debido a que se trata de “una zona muy abrupta y con mucha altitud”, donde además “ha soplado mucho el viento y hoy lo volverá a hacer”, lo que “puede levantar las llamas”.

En él se trabajará “de forma muy activa” con medios terrestres y aéreos con el fin de “intentar sofocarlo, retenerlo y contenerlo” en la zona que da hacia el sur, mientras que la línea de arriba está fría y no existe riesgo para la población”. También se trabaja en “nuevas tácticas o técnicas para, de alguna forma, ver cómo se ataja el fuego”.

Finalmente, en cuanto al incendio forestal de Porto (Zamora), también de nivel dos del IGR, que llegó a la provincia de León por La Baña, la parte leonesa está en estos momentos “fría”, a pesar de que las rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora durante la noche, sumada a la complejidad de la orografía, “ha complicado el remate del perímetro”. En el día de hoy se aplicarán “muchos” medios aéreos para “refrescar y evitar reproducciones y que no dé problemas”.