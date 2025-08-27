La evolución “positiva” de los incendios de León permite realojar a 150 personas afectadas por el incendio de Fasgar

La evolución “positiva” y de los incendios forestales en la provincia de León, en los que se está “trabajando bien”, en lo que favorecerán las perspectivas meteorológicas, que aunque prevé “vientos fuertes”, también se espera de “bajada de temperaturas, mayor humedad y posibilidad de precipitaciones”, permitió hoy el realojo de un total de 150 personas de cinco localidades afectadas por el incendio forestal de Fasgar, de nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) y su segundo foco, situado entre Colinas del Campo de Martín Moro Toledano e Igüeña.

Podrán regresar a sus viviendas los vecinos de Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente, aunque lo harán con confinamiento urbano. Un confinamiento que hoy se ha levantado para los habitantes de Peñalba de Santiago, Espinoso de Compludo, Carracedo de Compludo, Palacios de Compludo y Compludo, afectados por el incendio de Llamas de Cabrera, de nivel uno del IGR.

Gracias a esta decisión, la provincia redujo hoy en 150 las personas desalojadas, con un total de 346 personas de trece poblaciones, así como 15 poblaciones con 1.200 personas confinadas. Además, se procedió a apertura de la carretera de la subida al Morredero y de la que va hasta Saceda, por lo que en estos momentos se mantienen cortados unos 80 kilómetros en siete carreteras, como son la de Anllarinos al cruce de Faro, la que va a Igüeña a Colinas del Campo, la de Quintanilla de Losada a La Baña, la de Otero de las Dueñas a Piedrasecha, los accesos de Saguera de Luna y Portilla de Luna y desde Garaño hasta Barrios de Luna.

En cuanto a la situación concreta de los incendios que “más preocupan” en la provincia, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, explicó que en el caso de Fasgar, la zona del Valle Gordo presenta una “situación es positiva”, mientras que en la parte de Colinas del Campo, “se trabaja para intentar contener el incendio para que vuelva a afectar al pueblo y no se extienda hacia la zona de Salientes”. En cuanto a la legua que va hacia Tremor, “se intenta arrinconarlo para que va vaya descendiendo hacia la zona de la escombrera de la antigua de la antigua mina a cielo abierto”.

En el incendio de Garaño, en el término municipal de Soto y Amío, también de nivel dos del IGR, “se ha trabajado bien durante la noche y se ha intentando perimetrar por la zona de Mora de Luna”, mientras que esta mañana los trabajos continúan “con contrafuegos para que no crezca e intentando perimetrarlo de forma definitiva”.

Por su parte, el incendio de Anllares Sil, que ascendió a nivel dos del IGR a última hora de la tarde de ayer debido a la evacuación de Anllarinos del Sil, en estos momentos “tiene llama, pero está contenida”, por lo que “la situación es tranquila” y la intención durante la jornada de hoy es “enfriarlo para poder rebajar su nivel de riesgo”.

Finalmente, en el incendio de Porto, en la provincia de Zamora, que pasó a la provincia leonesa por La Baña, “también se ha trabajado bien también durante la noche”, ya que la zona “se ha mantenido bastante fría”, por que ha permitido “una evolución favorable en una zona muy complicada y compleja”, en la que “se sigue trabajando para intentar cerrar el incendio y poder atacarlo de forma definitiva”.