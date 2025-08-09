Evoluciona favorablemente el incendio de Ávila, ya sin llama

Buenas noticias las que llegan desde Ávila, y más en concreto desde Las Navas del Marqués.

Y es que el incendio que se declaraba a primera hora de la tarde de ayer en esta localidad, que llegó a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad, interrumpó la línea ferroviaria entre Madrid y Ávila, y provocó el desalojo de los vecinos de dos barrios del municipio, La Estación y Ciudad Ducal, evoluciona favorablemente, aunque estos no han podido regresar a sus casa aún.

El incendio, según informan desde la Junta, sigue activo pero sin llama en ningún punto, lo que permite al operativo de más de sesenta medios aéreos y terrstres presentes centrarse en el perímetro y eliminar los puntos calientes que existen en su interior.

El operativo desplazado a la zona ha realizado trabajos de contrafuego durante la noche en una zona en la que se encuentra cortada al tráfico la carretera CL-505, entre Ávila y Las Navas del Marqués desde Navalperal de Pinares.

En estos momentos hay más de setenta medios trabajando en la zona (14 agentes medioambientales; 19 cuadrillas terrestres; 10 autobombas; 4 bulldózer; 6 cuadrillas helitransportadas (BRIF); 5 técnicos y otros medios),

El objetivo ahora es asegurar el perímetro para evitar reproducciones e lo spuntos calientes, ante el viento y el aumento de temperaturas que se produzca durante este sábado.

Según el director técnico de extinción durante la pasada madrugada, Pedro José Pérez, el incendio sigue "activo" y con "puntos calientes en todo su perímetro", en una zona boscosa y de gran valor ambiental, fundamentalmente de pino.

Lo mismo sucede con la circulación ferroviaria entre Ávila y Madrid, que sigue cortada, lo que ha hecho que Renfe haya establecido lanzaderas por autobús para mantener el servicio de trenes, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

Cabe señalar que la Policía Nacional colaboró activamente con las cerca 250 personas que quedaron retenidas en la estación de ferrocarril de Ávila que tuvieron que ser reubicadas al verse afectada la línea Madrid-Ávila.

Por otra parte, la parroquia de Las Navas del Marqués ha puesto a disposición de las autoridades todas sus instalaciones para el operativo o los vecinos desalojados.

Este incendio se produce mientras continúa activo el que se declaró el pasado 28 de julio en el Barranco de las Cinco Villas y que, hasta su control ha arrasado en torno a 2.200 hectáreas en esta zona del sur de la provincia de Ávila y del Parque Regional de Gredos.

Incendio en León

Por otrolado,según informan Inforcyl, anoche se registró un nuevo incendio en la provincia de León que se encuentra en nivel 1 de peligrosidad. El fuego se ha originado enla localidad de Benuza, perteneciente al municipio de Llamas de Cabrera, dentro de la comarcade Truchas. Una cuadrilla terrestre, un bulldozer, tres agentes medioambientales y dos técnicos trabajan a esta hora en este fuego, aún en perimetración del que se desconocen sus causas y origen.