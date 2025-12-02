La excelencia académica de los futuros periodistas tiene premio

Ya se conocen los nombres de los ganadores del I Premio al mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) de Periodismo y Comunicación Audiovisual que otorga el Colegio de Periodistas de Castilla y León, para reconocer la excelencia académica y la calidad de los futuros periodistas.

El jurado ha decidido que los TFG ‘Las mariposas en invierno’, sobre el cáncer infantil, y ‘Movilización social y vivienda en X’. Crisis y necesidad de una transformación en España' sean los ganadores de la primera edición de este certamen en las categorías Profesional y Académico, respectivamente.

Con estos premios, el Colegio quiere reconocer la excelencia académica, la innovación temática y la calidad profesional de los futuros periodistas formados en el ámbito autonómico.

El TFG ‘Las mariposas en invierno’ fue elaborado por el estudiante de la Universidad de Valladolid, Pedro Enrique Mansilla Pérez, y consiste en un documental en el que muestra el proceso real al que se enfrentan las familias de niños con cáncer infantil. Según su autor, la imagen del proceso oncológico en menores en los medios de comunicación tiende a estar romantizada y las piezas periodísticas que abordan esta información no profundizan en el proceso al que se ven sometidos los familiares, que en la mayoría de los casos se ven obligados a abandonar sus trabajos y su ciudad de residencia para estar cerca de los menores durante el tratamiento.

“A través de la historia de Irene y de los testimonios de directores de fundaciones y residencias, el autor intenta transmitir algo tan difícil y duro de trasladar a la pantalla con el objetivo de concienciar y remover al espectador para conseguir que estos pacientes y sus familias dispongan de los recursos necesarios, tanto económicos como sociales, que ayuden a que el proceso de la enfermedad sea más llevadero”, trasladó el jurado,

Por su parte, el TFG ‘Movilización social y vivienda en X. Crisis y necesidad de una transformación en España’ fue realizado por el estudiante de la Universidad Pontificia de Salamanca Nicolás Pérez Vázquez-Gundín. Este trabajo de investigación analiza la influencia de la movilización social, especialmente en la plataforma X, sobre la configuración de la agenda política en torno a la crisis de la vivienda en España. El análisis, comprendido entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, tiene como objetivos principales identificar el alcance e impacto del contenido relacionado con la vivienda en dicha red social y determinar en qué medida las protestas consecuentes condicionan la acción política.

Los dos ganadores recibirán una dotación económica de 600 euros y un diploma acreditativo expedido por el Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León.

Además, sus trabajos serán publicados en la web del Colegio y disfrutarán de colegiación gratuita durante un año.