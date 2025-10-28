Faúndez urge a los ayuntamientos zamoranos a enviar documentación sobre fincas o bocas de riego para elaborar los planes contra el fuego

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, se ha reunido este martes con el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Javier Prada Antón, y con varios técnicos de la Diputación y del Servicio Territorial de Medio Ambiente para hablar de los planes de prevención y las guías de respuesta ante incendios forestales.

Durante el encuentro, Faúndez ha pedido a los ayuntamientos de la provincia que envíen cuanto antes la documentación complementaria que es necesaria para elaborar estos planes. Al respecto, señalaba que la Diputación ya ha remitido a los ayuntamientos los modelos de ordenanza contra incendios que tienen que aprobar en pleno, como ya han hecho la mayoría de los municipios o están a punto de hacerlo en los próximos días.

Si bien, advierte de que es necesario que los ayuntamientos aporten documentación imprescindible para elaborar los planes de prevención, y que incluye fincas, planos con las bocas de riego existentes o planes de evacuación, etcétera.

Hasta el momento solo siete cosistorios han enviado esta información, por lo que anima al resto a que lo hagan cuanto antes.

Asimismo, cabe señalr que dentro de los planes de prevención contra incendios, la institución provincial zamorana va a contratar un equipo de once profesionales de la rama de gestión forestal (un ingeniero superior Forestal, dos diplomados y ocho técnicos medios) para que visiten una por una las 507 localidades de la provincia para elaborar los documentos previos que harán llegar a una empresa a la que contratarán para elaborar con la mayor diligencia los planes de prevención y las guías.

«En los próximos días lanzaremos la encomienda de gestión con 3 millones de euros, que va a hacer Somacyl, para poder empezar en el mes de enero a desbrozar perímetros de poblaciones y fincas dentro de los términos municipales que ya tengan toda la documentación completa», informa Faúndez.

También está prevista la limpieza de balsas con Somacyl, condicionada a las autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Duero, y la adquisición de biotrituradoras, mochilas y batefuegos, además de la adquisición de 2 nuevos buldózer para las labores de desbroce.

Otro de los proyectos es la instalación en los núcleos de población de bocas de riego cada 50 metros para lo cual es necesario que los ayuntamientos aporten mapas de las bocas de riego que están estropeadas y que hay que cambiar o poner nuevas. Para ello, hay una partida que será complementada por la Diputación con cargo al remanente de tesorería.

Plan de formación

También está previsto un plan de formación en materia de prevención, especialmente dirigido al personal de los ayuntamientos, que será impartido por parte de los bomberos de los parques de la Diputación, en fechas que se anunciará próximamente.

Por su parte, Prada Antón ha explicado las dos herramientas que garantizarán la protección de los municipios de la provincia y para cuya elaboración Diputación y Junta ofrecerán todo su apoyo. Espera estén listas en los primeros meses de 2026.

Por un lado, la Guía de Respuestas ante Incendios Forestales, un instrumento básico y obligatorio para todos los municipios cuyo objetivo es facilitar la respuesta rápida ante los incendios.

Y, en segundo lugar, los Planes de Actuación de ámbito local, muchos más complejos, en los 68 municipios donde la interfaz urbana/forestal es complicada según el Infocal. Incluye la descripción del entorno urbano y forestal y qué zonas son más problemáticas; cartografía que refleje todos esos puntos más problemáticos o cualquier zona habitada que pueda existir, incluyendo construcciones aisladas de cualquier tipo; también zonas sensibles como residencias o colegios, instalaciones de producción de energía eléctrica; infraestructuras que puedan servir de apoyo, hidrantes y balsas, las rutas de evacuación, albergues a los que pueda dirigirse la población.

El delegado de la Junta también recordaba la posibilidad de concurrir a ayudas para vehículos y dotaciones contra incendios que puede llegar al 100 por cien y a aquellas, de hasta el 50%, para que los técnicos de la diputación hagan los estudios técnicos necesarios para tener en perfecto estado de revista las bocas de riego.

Asimismo se mostraba confiado en que el reciente decreto ley del 23 de octubre, aprobado en Consejo de Gobierno de la Junta y publicado el 24 de octubre, que supone un «cambio sustancial» en esta materia, reciba el apoyo de los grupos políticos en su tramitación en las Cortes de Castilla y León.

Lorenzo Jiménez, nuevo director general de Ifeza

En otro orden de cosas, el presidente de la Diputación ha informado de que Lorenzo Jiménez será el candidato elegido para hacerse cargo de la Dirección General de Ifeza, tras su paso por el Ayuntamiento de Villardeciervos, donde fue alcalde durante dos legislaturas y teniente de alcalde durante otros cuatro años, y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (ZASNET) que gestiona la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica durante dos años y medio,