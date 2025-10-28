Ferduero destaca la posición de Castilla y León "a la cabeza" en inversión de modernización de regadíos

La asociación Ferduero destacó hoy la posición de Castilla y León “a la cabeza” en inversión de modernización de regadíos en España desde la constitución de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) en el año 1999, ya que desde entonces, la financiación de estas obras en la Comunidad ha superado los 600 millones de euros, muy por encima de los casi 450 millones invertidos en Andalucía, que se sitúa en segunda posición.

Según refleja Ferduero en un comunicado remitido a Ical, esta inversión destacada en Castilla y León “ha sido posible gracias al impulso y la colaboración entre los cuatro pilares que han intervenido en el proceso”, y entre los que se cita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Junta de Castilla y León a través del Itacyl, a las comunidades de regantes afectadas y a la propia asociación Ferduero.

“Desde la propia existencia de Seiasa, Castilla y León fue pionera en esta colaboración, mediante la firma de diferentes convenios marco con el Ministerio de Agricultura, en los que comprometió su aportación económica al esquema financiero establecido para hacer frente al coste de las obras, y que en los años postpandemia están copiando otras comunidades como Extremadura y Andalucía”, señalan desde Ferduero.

La asociación tampoco se olvida del “compromiso” de las comunidades de regantes, que aportan el 24 por ciento inicial que se les exigía mediante la contratación de créditos bancarios que han de amortizar en los primeros 25 años y que tendrán que devolver del año 26 al 50 el dinero que adelante el Ministerio de Agricultura a través de Seiasa. Este esfuerzo conjunto, señala Ferduero es el que ha posibilitado la modernización de más de 130.000 hectáreas.

“Pero no nos podemos quedar de brazos cruzados vanagloriándonos de lo conseguido, porque seguimos teniendo muchas hectáreas en espera que han aprobado la modernización, en unos casos ya encomendadas las obras por el Gobierno de España y en otros pendientes de encomienda, por lo que tenemos que seguir trabajando de la mano de las comunidades de regantes, de Seiasa y del Itacyl hasta poder completar la modernización de los regadíos de la cuenca del Duero en Castilla y León, así como del resto de superficies pertenecientes a otras Demarcaciones Hidrográficas en el ámbito de la Comunidad”, concluye Ferduero.