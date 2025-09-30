La Feria "Burgos Emplea 2025" reúne a 113 empresas e instituciones

Un total de 113 empresas e instituciones se dieron cita hoy en la tercera planta del Fórum Evolución de la capital burgalesa en el marco de la cuarta edición de la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento ‘Burgos Emplea 2025’, que presentaron alrededor de 600 ofertas de trabajo, que contemplan todos los perfiles laborales.

Organizada por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, en colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), tiene como objetivo la intermediación efectiva entre empresas y demandantes de empleo para lograr la inserción laboral en todos los sectores de la economía burgalesa.

Así lo pusieron hoy de manifiesto el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos, Antonio Méndez Pozo, y el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco Martínez, durante la presentación de esta iniciativa en la Sala de Ensayos del Fórum Evolución.

Entre los asistentes al acto, acudieron el delegado territorial de la Junta en Burgos, Roberto Saiz Alonso; el subdelegado del Gobierno, Pedro Luis de la Fuente; el rector de la Universidad de Burgos (UBU), José Miguel García; la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Andrea Ballesteros; o la secretaria del Consejo de Cámaras de Castilla y León, Marian Hidalgo, entre otros.

En esta línea, Méndez Pozo señaló que dentro de la responsabilidad de las entidades camerales está el servir de “enlace y eslabón” entre “las necesidades de las empresas y los que tienen la necesidad de encontrar un empleo”. “Es una buena oportunidad para unir estas necesidades: Lo que necesitan estas empresas y los empleados”, exclamó, al tiempo que valoró que la provincia de Burgos destaca por “la fortaleza de las empresas”.

Asimismo, destacó que en esta cuarta edición de la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento ‘Burgos Emplea 2025’ se persiguen tres propósitos, que son, enumeró, desarrollar habilidades, oportunidades de empleo, así como impulsar el emprendimiento y la innovación. “Es un día ilusionante”, reconoció, que se llevará a cavo en las catorce Cámaras de la Comunidad, y en el que se pretende superar los 200 empleos que se cerraron en la edición del pasado año.

Por su parte, el gerente del Ecyl en Castilla y León, Jesús Blanco, subrayó la “complicidad” con la Cámara de Comercio para llevar a cabo este tipo de iniciativa. “Este acto es una adaptación a los nuevos tiempos y circunstancias”, afirmó, y añadió que “el mercado laboral y las necesidades laborales están cambiando”.

Así, se refirió a la función de esta feria como “la cristalización de lo que se viene haciendo a diario en las oficinas del Ecyl”, al tiempo que precisó que “en muchos casos”, las empresas no utilizan estos servicios públicos. Así, ofreció algunos datos como que el año pasado en la provincia de Burgos se invirtieron 21,1 millones de euros para atender a 36.800 burgaleses, de los cuáles, más de 21.000 fueron atenciones presenciales en las oficinas.

En esta línea, manifestó que existen tres líneas de acción: una dirigida al fomento del empleo directamente, que aproximadamente son unos 12 millones; otra dirigida al empleo local; y una tercera, a la orientación y a la formación. En estas tres partes se divide en esta inversión de 21,1 millones, precisó, pero resaltó que “lo importante no es tanto los millones, que lo son, porque es una apuesta inversora, sino a las personas a las que se atiende, 36.800 son muchas personas”.

Cambia la oferta de empleo

Además, Blanco destacó que “lo que ha cambiado de verdad es la oferta de empleo”, es decir, explicó, “la necesidad de las empresas de contar con personal”. Mientras que, añadió, la demanda de empleo se mantiene. “Ahí siempre hay personas que son más vulnerables, más necesitadas, y que hay que acompasar a la oferta que existe por parte de las empresas”, dijo.

“De hecho, nuestra adaptación al cambio es precisamente atender adecuadamente a las empresas, sin dejar de atender adecuadamente a las personas desempleadas que buscan trabajar”, apostilló. En cuanto al porcentaje de inmigración, apuntó que “no hay grandes diferencias sustanciales con el resto de España”. No obstante, subrayó como reflexión de fondo que “es verdad que hay determinados colectivos que hay que incorporar al mercado laboral, justo que son necesarios para las empresas”.