Feria de Valladolid y Spain IA colaborarán en la primera edición de Technology Show

Feria de Valladolid y la Asociación Spain AI suscribieron un acuerdo de colaboración para el impulso y difusión de Technology Show, el salón de tecnología para pymes que celebrará su primera edición los días 25 y 26 de noviembre próximos, promovido por la Institución Ferial de Castilla y León.

Technology Show es un certamen de carácter profesional en el que se presentarán soluciones aplicables en pequeñas y medianas empresas, en ámbitos que incluyen desde la ciberseguridad hasta la gestión documental o la implementación de herramientas digitales en procesos de producción o ventas, por ejemplo.

Spain AI es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como finalidad principal democratizar la inteligencia artificial en castellano “mediante la divulgación y formación continua, la generación de un acelerador de talento y la realización de proyectos transversales que permitan aportar valor a la sociedad mediante el uso de la IA”.

“La inteligencia artificial está presente en nuestro día a día como usuarios y también en el de las empresas, y la colaboración con Spain AI nos va a permitir entender mejor cómo pueden las pymes beneficiarse de las ventajas que esta herramienta ofrece”, afirmó el director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso.

Por su parte, la city leader de Spain AI y representante de su nodo en Valladolid, Noelia González, señaló que “para Spain AI es un orgullo colaborar con la Feria de Valladolid en una iniciativa como Technology Show, que pone la tecnología al servicio de las pequeñas y medianas empresas”. “Desde nuestra asociación trabajamos para acercar la inteligencia artificial a todo el tejido productivo, y este acuerdo representa una gran oportunidad para seguir impulsando la divulgación, la formación y el uso responsable de la IA en España”, comentó.

Además, Spain AI pronunciará una conferencia en Technology Show en la que hablará sobre “negocios que piensan” en la que se planteará cómo la inteligencia artificial transforma decisiones, procesos y resultados.

La Feria estructura sus contenidos en las siguientes áreas: exposición comercial, espacio para start ups y emprendimiento, programa de conferencias y zonas para encuentros espontáneos entre expositores y compradores.

Technology Show se dirige al sector mayoritario del tejido industrial español: las pymes, que representan más del 97 por ciento del conjunto. Las soluciones que se presentarán en la feria van más allá de la transformación digital ya que se incorporarán también elementos como la ciberseguridad, plataformas de comercio online, gestión de almacenes, inteligencia artificial, big data, etc.

Feria de Valladolid cuenta además con la colaboración de Aetical, la federación regional de empresas de tecnología de la información, comunicaciones y electrónica, en el desarrollo de contenidos de Technology Show, así como con el apoyo del Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León.