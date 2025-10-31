Las fiestas adoptadas del extranjero en torno al día de los Santos conviven con el teatro de la provincia segoviana y la cultura popular castellana en un fin de semana repleto de actividades

La provincia inicia un largo fin de semana repleto de actividades en torno a la festividad de Todos los Santos. Por un lado, en el nordeste, Ayllón recuperará el espíritu del Samhain, origen de otras fiestas en torno a las brujas y los espíritus, con una charla sobre la tradición celta y una hoguera comunitaria junto a la iglesia de San Miguel, a partir de las ocho de la tarde. Por otro, Palazuelos de Eresma abrió con su gran fiesta de Halloween, tradición adoptada de países anglosajones, con desfile, hinchables, pasaje del terror, concurso de disfraces y música de DJ hasta la madrugada, mientras que Bernuy de Porreros combinará el recorrido infantil de ‘truco o trato’ y chocolate popular con una fiesta musical mañana sábado.

También El Espinar celebrará este sábado su gran cita de Halloween, de cuatro a ocho de la tarde, en el Polideportivo Javier Martín Velasco, con castillos hinchables, toro mecánico, talleres y juegos. Por lo que respecta a Torrecaballeros, el municipio invita hoy a sus vecinos a acudir disfrazados al Centro Cultural Carlos León, desde las siete de la tarde, con música, pintacaras y fotomatón, y Cuéllar ofrece una jornada doble con el cuentacuentos de Halloween en la Sala Alfonsa de la Torre y el inicio del XXIV Certamen de Tapas ‘Villa de Cuéllar’, que se extenderá durante todo el fin de semana.

Asimismo, en Fuentepelayo, la programación de Circuitos Escénicos de Castilla y León propone el espectáculo ‘Halloween pasacalles/zombis’, mientras que Riaza celebrará mañana el Día de Todos los Santos con un concierto de guitarra a la luz de las velas, precedido de un taller infantil de máscaras y una cena popular.

Teatro, tradición y divulgación científica completan la agenda cultural

En cualquier caso, la fiesta de Todos los Santos no será el único argumento de las propuestas del fin de semana, que encontrarán en el teatro y la cultura buenas aliadas en distintos puntos del territorio. Así, en la capital, el Teatro Juan Bravo de la Diputación continuará con la Muestra Provincial de Teatro, que hoy ofrece la comedia ‘Un error de vida o muerte’, mañana sábado ‘Bodas de sangre’ y el domingo ‘Vaya, vaya, qué par de monjitas’.

En el nordeste, Prádena acoge tres representaciones del grupo Cardalalana —‘El árbol de Julia’ hoy, ‘La vida de Brian’ mañana y ‘Juntas’ el domingo—, mientras que Labajos celebrará mañana la función ‘Vas de Arte’, dentro del programa ‘Aquí Teatro’. En El Espinar, el Auditorio Menéndez Pidal inaugurará su programación de noviembre el domingo con la ópera infantil ‘La flauta mágica’, de Mozart.

En San Pedro de Gaíllos, por su parte, la principal protagonista será la cultura tradicional castellana, ya que mañana sábado está prevista una visita guiada a la exposición ‘Lo que no se ve, entre zurcidos y remiendos’, en el Museo del Paloteo, a la que se sumará la representación de ‘Entrañas’, de El Patio Teatro, dentro de los Circuitos Escénicos. En Navas de Oro, el mercadillo artesanal organizado por la Cofradía del Santo Cristo del Humilladero abrirá sus puertas durante todo el fin de semana, y Bernardos acogerá hoy la charla ‘Activos para la salud: One Health en nuestro municipio’, del ciclo ‘El Acueducto del Saber’, además de una sesión infantil de ‘Juegos desenchufados’ mañana sábado.

Además, otras propuestas culturales de la Diputación continuarán su calendario en el territorio, como el ciclo musical ‘Otoños con pulso’, que llevará mañana sábado sus conciertos a la provincia, con la Rondalla Taller Cultural de Fuentepelayo en San Martín y Mudrián a las 18:30 horas; la Orquesta de Plectro y Guitarra Cuerda para rato en Sanchonuño a las 19:00 horas; y la Orquesta de Pulso y Púa Lorenzo Moya en Otero de Herreros a las 20:00 horas.

Asimismo, el ciclo intergeneracional ‘Lo aprendí de los abuelos’ propone mañana la actividad ‘Topónimos. ¡Súbete al carro! de los abuelos’ en Bernuy de Coca, a las 13:00 horas, y el Real Sitio de San Ildefonso acoge esta tarde, a las 19:00 horas, una nueva sesión del seminario ‘Historia del Franquismo y Antifranquismo en tiempos de desmemoria’. Finalmente, para ponerle buen sabor al fin de semana, Saldaña de Ayllón acogerá mañana una cata de galletas y cervezas de Alimentos de Segovia.