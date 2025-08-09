El fiestón que se avecina en un pequeño pueblo zamorano ante la visita de Leticia Sabater: "Eres la mejor, Leticia I de España"

Tras el éxito cosechado hace apenas unos días en la localidad zamorana de Villardeciervos, en plena sierra de la Culebra que el fuego arrasó hace tres verano, la artista Leticia Sabater tiene previsto regresar pronto a tierras zamoranas. Concretamente a Abraveses de Tera, una pequeña pedanía de apenas 150 habitantes perteneciente a Micereces de Tera, con motivo de sus fiestas patronales.

Será el viernes 29 de agosto a partir de las doce de la noche y la fiesta promete. Desde la propia comisión de festejos están promocionado el concierto como uno de los eventos del año, y la Sabater tiene al pueblo revolucionado y excitado.

"Es la mejor y va a ser un fiestón", señalan desde la comisión de fiestas de Abraveses de Tera en sus redes sociales, para quien Leticia Sabater es "Leticia I de España".

"Nos hará bailar y cantar a todos sus canciones y otros grandes éxitos. No os lo perdáis porque estamos seguros de que un día diréis aquello de os acordáis la noche de Leticia Sabater en Abraveses?", prosiguen desde el Consistorio zamorano, encantados de contar con esta artista, que fuera musa de los niños en los programas infantiles de finales de los años 80 y en los 90 del pasado siglo, con la que esperan disfrutar "como nunca" de las fiestas patronales.

Anuncio publicado en redes sociales por la Comisión de Fiestas de Abraveses de Tera del concierto de Leticia Sabater

Y es que si algo tiene Leticia Sabater es que sabe como enganchar y agitar al personal, tras una vida dedicada a la comunicación, como presentadora y colaboradora, y en los últimos años como artista multiusos y cantante, donde se está pateando cada rincón de España, de pueblo en pueblo como los almendreros de antaño.

En Villardeciervos, Leticia Sabater lo petó y dejó fascinados a los cientos de espectadores que siguieron el concierto "in situ".

Algo que la propia artista agradeción, entregándose más si cabe en su trabajo, y deshaciéndose en elogios hacia los vecinos de Villardeciervos. "Os amo, sois enormes, Villardeciervos", ha declarado Sabater en sus redes sociales tras este concierto en una "noche mágica e inolvidable".

Tal ha sido el revuelo en el buen sentido que ha generado este evento, y el profundo agradecimiento que Sabater hacia la provincia zamroana, que por ello va a repetir presencia en Abraveses de Tera.

Un pequeño municipio ubicado en las fértiles tierras regadas por el río Tera, que duplica o triplica su población en verano ya que es una zonamuy demandada para el turismo estival.

Aparte del fiestón que se avecina, quien visite Abraveses de Tera puede empaparse de la cultura e historia del muncipio acercándose a conocer sus dos edificios eclesiásticos emblemáticos y de gran valor: la iglesia de Santiago Apóstol y el Santuario de Nuestra Señora de la Encina, muy querida por los nativos del lugar.

No es la primera vez que la catalana visita la provincia de Zamora. Ya lo hizo en el año 2023, en Congosta de Vidriales, durante las animadas fiestas veraniegasde agosto. Y más recientemente en Benavente, el pasado mes de marzo, donde volvió a cautivar a sus seguidores.